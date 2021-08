Entra Ibáñez por Gignac

en Equipo de Estrellas

01 min 30 seg

Fernando Vanegas

Hora de publicación: 16:07 hrs.

El delantero del Pachuca, Nicolás Ibáñez, tomará el lugar del goleador de los Tigres, André-pierre Gignac, en el Equipo de Estrellas de la Liga MX que enfrentará a los All Star de la MLS el 25 de agosto.La Liga MX anunció que el director técnico Juan Reynoso se decantó por el argentino, quien marcó 13 goles durante la temporada que abarcó los torneos Guardianes 2020 y Guardianes 2021, cuando Nico militaba en el Atlético de San Luis.Ibáñez juega actualmente en el Pachuca, con el que ha anotado una vez en tres partidos jugados en el Torneo Grita México A21.Gignac no podrá participar en el Juego de Estrellas, porque sufre una avulsión en el peroné derecho que lo dejará fuera de actividad de dos a tres semanas, según reveló Tigres.Cabe mencionar que el mediocampista felino Guido Pizarro tampoco podrá participar por lesión. Su lugar lo tomará el volante del Puebla, Javier Salas, quien disputó 37 partidos la temporada pasada, todos como titular.De Tigres, el que permanece en el Equipo de Estrellas de la Liga MX es el portero Nahuel Guzmán, quien no fue elegido en primera instancia, pero entró en lugar del lesionado José de Jesús Corona, del Cruz Azul.