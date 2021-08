ENTRE PICOS / El Alpinista

Sube 'calor' en Sección 21





· Más caliente que la canícula regia se está poniendo el cambio de dirigencia en la Sección 21, que tan pronto arranque el ciclo escolar el 30 de agosto próximo buscarán darle salida a Guadalupe Salinas e imponer, perdón, elegir a su sucesor.



Quienes conocen la grilla magisterial aseguran que un grupo disidente de gran tamaño está armando un boicot a la planilla única que encabeza Francisco Martínez Calderón, quien es el responsable de las Finanzas del gremio.



Dicen que éste les incumplió en cambios de adscripción, bonos y no los defendió ahora que los pusieron a limpiar las escuelas.



Enseñan...las armas.







Tomarán curso Diputados electos





· Para que los legisladores locales electos y sus suplentes no lleguen tan verdes al arranque de la siguiente Legislatura el 1 de septiembre próximo, dicen que les van impartir un curso intensivo de dos días.



El área encargada de impartir las clases será la Oficialía Mayor del Congreso local, que encabeza Armida Serrato, que buscará poner a tono a los legisladores electos y evitar novatadas en el arranque del periodo ordinario de sesiones.



Pero como las reuniones serán en el pleno y habrá más de 84 personas convocadas, andan afinando qué medidas sanitarias implementarán.



A estudiar y a cuidarse.







Está Víctor en recuperación





· El Diputado federal y ex Alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, tuvo un encuentro con el bisturí, pero ya está en franca recuperación.



Una operación en una mano, tras enfrentar molestias y dolores provocados por el padecimiento conocido como túnel carpiano, lo mantuvo en el hospital dos días y ayer fue dado de alta.



Pero dice su raza que ya proto estará de regreso en la grilla.





