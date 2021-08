Ernesto Laguardia goza su vocación adaptándose a lo nuevo

03 min 30 seg

Juan Carlos García

"He producido mucho teatro, pero no he producido televisión, creo que por tener tanto trabajo como actor. Pero con este conocimiento de cómo funciona la industria, sí tengo esa inquietud y me gustaría hacerlo". Ernesto Laguardia, actor y conductor

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Día muy productivo. entrevistas, grabaciones, y más. Cuéntenme ¿Cómo les fue a ustedes?

-#ErnestoLaguardia pic.twitter.com/8txRjuSRo0 — Ernesto Laguardia (@E_Laguardia) August 18, 2021

Estrella de telenovelas como Ernesto Laguardia fue uno de los actores más cotizados del País, y este 2021 celebra 45 años en la profesión que considera su vocación: la actuación.Durante este tiempo, no ha dejado pasar audiciones ni probarse en otras facetas, como presentador de televisión y hasta como político, ya que el mundo del espectáculo, considera, se ha vuelto más competitivo y la adaptación es la clave de la supervivencia."Hay que adaptarse y parte de eso es continuar haciendo castings. Antes era 'tienes dos novelas' y ya te conocen (ya no audicionas). Pero todo ha cambiado, antes éramos 100 actores (en la televisión) y ahora somos 10 mil, no necesariamente todos con talento."Sí hubo una época en la que cobraban menos, en que no era tan importante que fueran (actores) conocidos o queridos por el público y hoy estamos regresando a los orígenes. A mí no me importa seguir haciendo castings porque significa continuar vigente", platicó el histrión, de 61 años, en entrevista.Aunque no pasó las audiciones para interpretar a El Santo Patrón en, y tampoco se concretó una serie con José Eduardo Derbez, el actor quien dio vida a Julio Fernández en la teleserie Silvia Pinal, Frente a Ti y Mario Espinosa en, está satisfecho con los papeles que ha realizado, pues se ha ganado el cariño de la audiencia.Actualmente, Laguardia se alista para el lanzamiento, el 11 de octubre, de Volverte a Ver , la nueva telenovela que produce Ignacio Sada y que se emitirá a las 16:30 horas por Las Estrellas, además de que intervendrá en la segunda parte de Corona de Lágrimas , que produce José Alberto Castro y estelariza Victoria Ruffo."Ya estamos ansiosos de que llegue el estreno (de), que es la nueva versión de, que hizo Lucía Méndez. Mi personaje es Gerardo Vega, un doctor de carácter fuerte, que no es malo, pero hace todo por su familia."Para diciembre o enero entramos a grabar la segunda parte de, que me dijo 'El Güero' Castro que mi personaje de Rómulo no podía faltar. Así que gracias a Dios (tengo) mucho trabajo".Y para sumar más títulos a su currículum, el ex candidato a diputado federal por Nueva Alianza adelantó que está por salir a la luz la telenovela, estelarizada por Humberto Zurita y en la que él será el antagonista; estará disponible este mes en Star+, servicio de streaming de Disney que llegará a Latinoamérica el 31 de agosto."Tiene una narrativa muy interesante, y presenta a un actor muy exitoso que no se adapta a los cambios, y yo me vuelvo un poco villano, que es el que sí sabe adaptarse."Fue algo maravilloso convivir con Humberto, a quien conozco desde hace años, y nos divertimos, nos carcajeamos con Chava Cartas (el director)", expresó el protagonista del monólogoLaguardia recordó que desde que funge como extra en películas, telenovelas y unitarios de Televisa, confirmó que su vocación era el histrionismo, por lo que desde entonces se preparó y sigue haciéndolo."La experiencia de participar en(película de 1984), de David Lynch, y ver a Sting ahí, a Kyle MacLachlan, a (Agustino) 'Dino' De Laurentiis (productor) significó muchísimo. Cuando lo hice, pensé: 'De aquí no me voy, esto es mi vida y es lo que quiero hacer'", concluyó quien también fuera modelo y bailarín.