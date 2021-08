Error histórico

Gabriela De la Paz

en EL NORTE

4 min

El anuncio de la retirada de Estados Unidos de Afganistán marca el fin de una de las guerras más costosas y dolorosas de las últimas décadas. Lo que empezó como una operación de represalia por las más de 3 mil muertes en los ataques al World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., terminó siendo un fracaso monumental en términos políticos, económicos, militares, diplomáticos y sociales.



Al final de la Guerra Fría, Estados Unidos parecía ser una súper potencia con tendencias aislacionistas. El Congreso, controlado por los republicanos, se negaba a cumplir con el papel de policía para casos de violaciones a derechos humanos en sitios como Ruanda, pero había una corriente internacionalista, predominantemente demócrata, que incluso cambió la definición de "interés nacional" para incluir estos temas y los genocidios como una responsabilidad de Washington.



Así fue como Estados Unidos se involucró en la guerra de Kosovo.



Sin embargo, cuando Al Gore, el candidato demócrata, perdió las elecciones de 2000, todo parecía volver al aislacionismo. George W. Bush rechazó las directrices de su predecesor, Bill Clinton, que pugnaba porque Estados Unidos debía intervenir en las disputas donde podía hacer la diferencia a favor de los derechos humanos y los más débiles.



Bush tendía al aislacionismo de los asuntos europeos, pero a una relación especial con México, hasta que los ataques del 11 de septiembre lo llevaron a emprender una cruzada global contra el terrorismo.



Clinton había advertido que Estados Unidos debería limitar su participación a misiones en las que los objetivos fueran alcanzables y no fuera tan imperativo una victoria. Había que evitar las guerras en todo lugar porque éstas no pueden tener un final incierto: sólo admiten victorias o derrotas.



Bajo esos parámetros intervinieron en Kosovo y obtuvieron una victoria. Bush, en cambio, optó por una guerra de la que hasta ahora han podido salirse sin haber conseguido un triunfo contundente.



Porque al final aquello se prolongó más de lo necesario: los talibanes fueron derrocados y expulsados desde 2002, a Osama Bin Laden lo ejecutaron en 2009 y siempre hubo un pretexto para prolongar la estancia en Afganistán sin que nadie viera resultados tangibles. Al menos no para la población local.



George W. Bush terminó su mandato al frente de la Casa Blanca habiendo conseguido el primer objetivo, pero inició una guerra innecesaria en Iraq en 2003 para derrocar a Saddam Hussein, lo que logró en pocas semanas. Sin embargo, también prolongó esa intervención más allá de lo necesario.



Cuando llegó el turno de Barack Obama, aun después del asesinato de Osama Bin Laden, sólo pudo cumplir su promesa de retirar las tropas de Iraq en 2011, mas no de Afganistán, ni de cerrar la prisión de Guantánamo.



Donald Trump entendió que era insostenible seguir en Afganistán, pero se equivocó en querer pactar con los talibanes sin condiciones previas, lo que ellos pudieron haber interpretado como un signo de debilidad estadounidense que les dio impulso para pactar con los caudillos de diversas zonas y recuperar poco a poco el país.



Quizá hubiera sido más difícil para los talibanes reconquistar Afganistán si la gente tuviera evidencias positivas de la presencia estadounidense, pero por alguna razón esto nunca se concretó, ni ahí ni en Iraq y eso facilitó siempre la vuelta de sus enemigos.



Aunque hay muchísimas razones que por cuestión de espacio no se pueden abordar aquí, habría que estudiar con detenimiento la brecha entre las percepciones e intereses de los políticos y burócratas de Washington, y las necesidades de las personas en las zonas en conflicto.



A veces es difícil percatarse que la realidad se distorsiona cuando se mezclan los intereses locales o nacionales y de corto plazo de los políticos en Washington, con las necesidades y las medidas a implementar por los agentes en el campo de acción que están viendo las respuestas in situ de las políticas ordenadas por gente a miles de kilómetros y a veces sin rastro de empatía. Estados Unidos intentó ganar esta guerra con más tropas, más dinero y más armas y aún así fracasó.



Afganistán en manos de los talibanes es ahora un problema de sus vecinos, especialmente de Paquistán, China, Rusia y, en menor medida, de India.



Quizá cuando éstos tomen el problema en sus manos, los talibanes extrañen a los estadounidenses como enemigos, que espero que dediquen los próximos años a analizar las múltiples causas su derrota.





gdelapaz@tec.mx







Lic. en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Doctorado en Conflicto Político y Procesos de Pacificación por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Es editorialista del Grupo REFORMA.