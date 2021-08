Es custodia de la memoria regia

Daniel de la Fuente

Una de las personas que todas las mañanas se levantan con la historia de Monterrey en mente es Juana Margarita Domínguez Martínez.Desde hace dos décadas es jefa del Archivo Histórico de la Ciudad, uno de los acervos más importantes en lo que a documentación de la época colonial se refiere.El recinto, situado en el segundo piso del Museo Metropolitano de Monterrey, alberga también buena parte de la historia moderna de la capital nuevoleonesa.Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, con estudios de maestría en Educación Superior por la UDEM, Juany Margarita, como le gusta que la llamen, ocupó en el 2001 el lugar de Israel Cavazos Garza, quien continuó honrando hasta su muerte el cargo de Cronista de Monterrey."Mi pasión por la historia es enorme. La verdad, nunca pensé que iba a ocupar este cargo, pero la ciudadanía no debe dudar de que me entregaré por completo a mi labor", dijo a EL NORTE en el 2001 la primera mujer en ocupar la jefatura del archivo regiomontano, que al paso del tiempo ha logrado su digitalización casi por completo.Entre las actividades que mantienen ocupada a la ahora doctora en Artes y Humanidades están atender las necesidades diarias, seguir con el inventario y responder correos de investigadores y usuarios.También gestionar textos de colaboradores para alimentar la fan page del Archivo, prepararse para conferencias y talleres en distintos foros. No hay solicitud de información o invitación que Juany Margarita no atienda."Tan sólo en julio tuvimos 8 mil 614 consultas en el portal web monterrey.gob.mx/ArchivoHistorico y enviamos 7 mil 358 documentos", afirma, orgullosa, sobre este contacto sin precedentes entre un archivo y la ciudadanía.Carlos González Rodríguez, cronista de San Pedro, afirma que Juany Margarita es una investigadora natural con una gran honradez intelectual y con un compromiso muy fuerte por salvaguardar la memoria de la Ciudad."Tomemos en cuenta que ahí están los primeros 250 años de la memoria de Nuevo León como reino. Es un acervo muy importante y no puede estar en mejores manos: ella es la centinela de la memoria de todos nosotros".***Antes de ser historiadora, Juany Margarita quería ser beisbolista de Sultanes. Era, y es aún, tanto su amor por este deporte, que a los 3 o 4 años no dudó en revelárselo a su papá, quien le dijo que eso no era posible porque el equipo era de varones."Estaba muy decepcionada", sonríe la investigadora, nacida en Monterrey el 4 de marzo de 1966. "Luego dije: 'Bueno, me gusta bailar', así que le dije a papa que quería ser artista, pero, de nuevo, me dijo que el medio era complicado".La vida llevó naturalmente a estudiar historia a la segunda de los nueve hijos de Reyna Martínez Rivera y Juan Manuel Domínguez Arriaga, porque se describe de pequeña como una curiosa del pasado."Yo soñaba con el pasado desde pequeña, me acercaba con los viejitos y les decía: 'Cuénteme que pasaba con su vida, qué hizo', les hacía muchas preguntas", recuerda Juany Margarita, quien creció en la Colonia Industrial."Imaginaba cómo vivían los mayas, los aztecas, y me la pasaba más atenta a las películas antiguas, a los tangos y boleros, en lugar de la música de los 80".Proveniente de una familia dedicada al esfuerzo diario -su padre se dedicó a oficios como "labrador, merolico, cantinero, comerciante, dueño de un pequeño restaurante, chef, precursor de derechos humanos y en los últimos años, policía auxiliar", y su madre, "una mujerona" que estuvo a punto de morir cuatro veces y llegó a pedir limosna y a vender botellas para que nada les faltara a sus hijos- Juany Margarita era de las que lloviera, tronara o relampagueara iba a la escuela.De hecho, quedó en su memoria casi con fuego el consejo de su maestra de primaria Élida Gutiérrez Rangel, quien un día le escribió en su cuaderno: "Juanita: sé siempre como hasta ahora. Estudiar y trabajar es el camino del éxito"."Ella me exhortó a superarme, pero la que me insistió en estudiar y a no tener novio hasta terminar de estudiar fue mi madre. Ahora bromeo con eso y le digo que no me he casado porque aún no termino de estudiar", comenta la historiadora.La vida la llevó a descubrir su vocación porque en prepa se enteró de la licenciatura en Historia de la UANL."Fue fascinante estar ahí, porque me dio la posibilidad de vivir vidas que nunca he vivido, ver cosas que nunca he visto y estudiar a personajes que no sabía que existían".Entre los maestros que más la influyeron se encuentran Miguel Ángel González Quiroga, a cuya clase cada viernes debían llegar con 10 libros leídos; José Reséndiz, Gloria Delgado, Mario Nieves, Mario Cerutti y José Luis Esquivel.Egresó de la carrera y entró al magisterio, lo que alternó con trabajar en un organismo público donde la experiencia no fue del todo grata, por lo que se abocó a la docencia. En eso iba su vida cuando en el 2000 le llamó el coordinador del Colegio de Historia José Luis Cavazos para comunicarle que la invitaban a trabajar en el Archivo Histórico de Monterrey.Para entonces, solamente otra mujer, Leticia Martínez Cárdenas, había ocupado la jefatura de un acervo, el Archivo General del Estado.Juany Margarita se resistía volver a la función pública, pero tanto le insistió su coordinador al decirle que tenía el perfil -amor por la historia, capacidad para la investigación, conocimientos de paleografía- que acudió a la cita y la aceptaron en el proyecto del archivo, que implicaría su digitalización y su reubicación al antiguo Palacio Municipal y Casas Reales: el Museo Metropolitano de Monterrey."Fueron emociones encontradas, porque era un sueño hecho realidad, pero también una gran responsabilidad de hacer bien las cosas porque era la primera mujer en 400 años", comenta.***De acuerdo con una investigación suya, el Archivo regio tiene su origen en las primeras décadas de vida de la Ciudad cuando se comienzan a resguardar los documentos generados por la administración incipiente.Mucha de esta documentación, apunta, la integran actas de cabildo, registros, denuncias y ventas de minas, testamentos."En ese tiempo, Juan Bautista Chapa es uno de los pioneros en la preservación del acervo".La primera referencia al archivo comenta, se tiene hacia 1626 cuando se informa que Alonso Lucas "El Bueno" no había restituido la documentación correspondiente a las "causas de justicia" de su puesto como Justicia Mayor."Para la segunda mitad del 18 se habla ya de que mucha de la documentación estaba en poder de particulares, por lo que se le informa al gobernador de esta situación pidiéndole a los vecinos que regresen los documentos. No hay registros de que esto hubiera ocurrido, ni tampoco existe un inventario para corroborarlo", dice. Los primeros inventarios los harían Juan Bautista de Arizpe y Miguel Nieto."Durante el siglo 20", prosigue, "factores sociales y naturales hicieron mella en el acervo. Al elaborar un segundo inventario se constata que mucha de la documentación que estaba en el anterior realizado por Arizpe ya no existía."En este mismo periodo se determinó que se encuadernaran los documentos para un mejor control. Más adelante, bajo el mando del profesor Israel Cavazos, se publican los primeros catálogos e índices de diferentes colecciones con las que cuenta el Archivo, como son El Nuevo Reino de León y Monterrey a través de 3,000 documentos existentes, Catálogo y síntesis de los Protocolos de Archivo Municipal de Monterrey en seis volúmenes, el primer volumen de las Actas de Cabildo 1596-1690, todos de Israel; un libro sobre Testamentos, de Lilia Villanueva de Cavazos, y el catálogo de Causas Criminales, de Eugenio del Hoyo".Juany Margarita llegó en el 2001 al cargo que ocupó Israel, con quien mantuvo una gran amistad hasta su fallecimiento. Desde entonces, ella ha estado al frente del acervo que hoy cuenta con 352 metros lineales de documentación clasificada en 26 fondos y 25 colecciones que comprenden un periodo de 1598 a 1990."A partir de agosto del 2001 -cuando fue reubicado el archivo del Palacio Municipal al Museo Metropolitano- comenzó una modernización donde fue fundamental iniciar una nueva catalogación del acervo de acuerdo con estándares internacionales. Fue así como se crearon fondos, secciones y series para clasificar de acuerdo con la norma ISAD (G)", dice sobre este gran logro Juany Margarita, tía muy querida de 19 sobrinos."También se comenzó a digitalizar la documentación y a crear un sistema que facilitara la búsqueda de documentos y que fuera amigable para todos los usuarios".A la fecha, la digitalización del acervo lleva un 85 por ciento de avance. Fue uno de los primeros archivos en Latinoamérica en entrar en este proceso. También, en las últimas dos décadas, ha divulgado cinco números de la revista Fundación, un disco compacto de la Guerra México-Estados Unidos, y tres páginas de búsqueda documental.Gerardo Puertas Gómez define a Juany Margarita -maestra desde hace 25 años de la Facultad Libre de Derecho y de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL- como una mujer valiosa y valiente, trabajadora y comprometida, religiosa y abierta, generosa y gentil."No hay minucia del pasado, ni guijarro del ayer, que no le parezcan fascinantes y dignos de estudio. Vive, vibra y vuela con la historia. Es una exploradora y una reanimadora del pretérito. Y es, por supuesto, una guardiana de lo que fue y una profeta de lo que puede volver a ser"."Como regiomontano de cepa por costado materno y como profesor de historia por cuatro décadas, me siento feliz de saber que la memoria documental de nuestra ciudad, custodiada en el Archivo Municipal, está a buen resguardo porque está en tan buenas manos".Juany Margarita, quien entre sus líneas de investigación tiene en proceso trabajos como la historia de la iglesia protestante en Monterrey y la relación de enfermedades y defunciones de los siglos 19 y 20, afirma que la pasión por la historia de la Ciudad es inextinguible."Es una pasión", reitera. "Vivir lo que no viviste, rescatar a tantos seres anónimos. De eso se trata esta hermosa aventura".