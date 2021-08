Es Joana Chapa una economista con visión social

María Luisa Medellín

Desde que la pandemia inició, Joana y su equipo han trabajado a tope en investigaciones que revelan el impacto económico por el Covid-19 en distintas áreas, en Nuevo León y en varias regiones del País."Hemos analizado cómo va el crecimiento económico para que las empresas anticipen cómo van a ser afectadas y qué pasos van a dar. Hicimos sondeos de la mano de las cámaras industriales. También estudiamos el impacto sobre pobreza, si le pega más a las personas con cierto grado académico o a quienes no lo tienen, o a qué tipo de trabajadores."Y va a salir un número de la revista Ciencia UANL con una colección de investigaciones referentes a las consecuencias que la emergencia sanitaria por el Covid-19 tuvo en los estudiantes", detalla afable, Joana Cecilia Chapa Cantú.Ella es directora del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, y una de las especialistas más reconocidas en América Latina en modelos multisectoriales de equilibrio general.Es decir, la medición cuantitativa del impacto económico en diversos campos, ante problemáticas como el crimen, la pobreza, el desempleo, una crisis..., lo que también aplica a un impuesto o al aumento en el precio de un producto."Utilizamos los modelos multisectoriales, que consideran todas las relaciones de compra venta entre las industrias de una economía, toda la cadena de suministro. Se puede decir que nosotros analizamos el efecto dominó de políticas y choques económicos", comenta sonriente.Una de las razones de ser del CIE es aportar análisis e información al sector público y privado para la toma de decisiones sobre temas de trascendencia, casi siempre de políticas públicas y económicas."También atendemos consultorías a nivel nacional, y la parte académica", amplía. "Llegan empresas, asociaciones civiles, el Gobierno, con preguntas específicas sobre sus necesidades o preocupaciones, y con todas las herramientas tratamos de darles una respuesta bien fundamentada".Joana tiene 45 años, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, y comparte que el año pasado celebraron que el Centro de Investigaciones Económicas, que fue el primero en su tipo en el noreste de México, cumplió su 60 aniversario."Nuestro siguiente paso es la internacionalización. Tenemos visorías y hemos estado platicando con centros de investigaciones en Alemania y Estados Unidos. "Queremos consolidar proyectos binacionales en conjunto, en los que podamos analizar las realidades de México y Estados Unidos; de México y Alemania".Joana es muy dedicada, innovadora y apasionada, además de muy capaz en su área de especialidad, considera el doctor Manuel Reyes, director del Instituto Hibbs para la Investigación en Negocios y Economía de la Universidad de Texas en Tyler."Hemos hecho muy buena mancuerna. Continuamente está buscando nuevos proyectos e impulsando a sus estudiantes a que realicen investigación de calidad".Amante de los números y de lo que reflejan, a Joana le interesa que los resultados de sus investigaciones sean accesibles para el ciudadano común, por eso también los presenta en videos cortos, con infografías y lenguaje sencillo."En realidad, todos manejamos la economía, y hay una rama, la conductual, que sostiene que las personas pueden llegar a tomar decisiones, al dejarse llevar por sus emociones."Entonces, tratamos de entender cómo nos comportamos para poder ayudarnos, y que las decisiones que tomemos sean mejores".***Joana es una investigadora nata, porque si algún tema capta su atención, indagará a fondo hasta abordarlo desde múltiples perspectivas, afirma Raymundo Galán, director de la Facultad de Economía de la UANL."Es una de las mejores investigadoras de México y América Latina en uno de los temas en los que se ha especializado, que son estas matrices de insumo-producto, una metodología que trata de analizar los shocks en la economía".Galán destaca que no es tan común encontrar alguien que, como ella, combine una faceta profesional y académica de tanta relevancia y seriedad, y a la vez muestre calidez, sencillez y empatía hacia los demás."Es una investigadora muy humana, no pierde piso, y se preocupa por apoyar a sus alumnos, o a quienes lo fueron, motivándolos a seguirse preparando."Ella es súper dedicada y muy metódica", añade. "Aunque sea complicado obtener cierta información, no se desespera, persiste y lo logra a rajatabla. "¡Soy muy curiosa!", exclama Joana, la mayor de las cuatro hijas de Candelaria Cantú y José Guadalupe Chapa, quien falleció en el 2002, y de quien heredó su gusto por las ciencias exactas."Él tenía un negocio de compra venta de piezas de tractocamiones, y en su última etapa, otro de transporte de mercancías en sus camiones, a Nuevo Laredo, y en las noches nos platicaba, así que toda mi vida escuché de precios, compras, ventas. Los números me han encantado".Su papá sabía de su vocación y le sugirió ingresar a la Facultad de Economía de la UANL."Y terminé siendo investigadora, más analítica y en cuestiones de academia", dice Joana, a quien también le gusta el cine y es muy sensible en cuanto a la protección de las mascotas. En los últimos semestres de la licenciatura, ella presentó una evaluación socioeconómica del traslado de la Central de Autobuses, del Centro de Monterrey hacia Escobedo."Eso fue en los 90, y también analicé los efectos de un incremento en el impuesto a la cerveza, cómo le podía afectar a los productores, y quiénes lo pagaban, si los consumidores o los productores. Primero lo hice como trabajo final con unas amigas, y después, como tesis."De ahí yo tomé el gusto por estudiar el impacto de políticas en un contexto multisectorial, análisis para el crecimiento económico. A eso me he dedicado en mayor parte, y me ha dado muchas satisfacciones".El doctor Edgardo Ayala, quien fue su maestro y con quien Joana es coautora en diversas investigaciones desde hace 15 años, menciona que es una de las economistas más brillantes en su área de especialidad."Tiene una fuerte producción científica. Ha estudiado el impacto del TLC a nivel regional, que es difícil encontrar trabajos a ese nivel de precisión, y recientemente hicimos una investigación bastante interesante sobre la desigualdad de género en México."En el CIE acaban de editar un libro en el que analizan las determinantes de la competitividad en el Estado, que creo va a ser referente para cualquier diseñador de políticas públicas", afirma el también catedrático del Tec de Monterrey y ex director del CIE.En lo personal, continúa, siempre está dispuesta a ayudar, es apegada a su familia y un ejemplo para sus alumnos. También es súper aficionada de Tigres y Sultanes.***Al terminar la carrera, en la que fue el promedio más alto de la generación 92-97, Joana trabajó en el Centro de Análisis y Difusión Económica, S.C., donde se buscaba presentar al Gobierno Federal propuestas innovadoras para mejorar la economía del País.Participaban especialistas muy reconocidos y ella se integró al equipo del doctor Alfredo Tijerina, uno de sus exprofesores, colaborando en temas fiscales y en generar las pautas para una reforma tributaria.Su deseo era dirigir investigaciones, y partió a la Universidad de Barcelona, en la que obtuvo un grado de Suficiencia Investigadora y el doctorado en Teoría Económica y Aplicaciones, del que se graduó con honores.Para su tesis analizó los efectos del TLC en el noreste de México, y mientras buscaba a alguien que diseñara y programara un algoritmo, conoció a su hoy esposo, el ingeniero Alejandro Rivas, quien la describe directa, honesta y amable."Una de sus características principales es la persistencia. Es muy comprometida con su trabajo, no se rinde ante ningún obstáculo. Es una líder".Joana ha recibido el Premio de Investigación UANL, en el área de Ciencias Sociales, en cinco ocasiones, y cuenta que uno de los proyectos que le abrió las puertas en su carrera como investigadora y profesora fue un modelo multisectorial para el noreste de México, en el que estudiaron el impacto de una posible integración entre Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas para tomar decisiones de inversión conjuntas, tanto por la cercanía, como por sus relaciones económicas.Esa investigación y la de "Matrices insumo-producto y de contabilidad social nacionales y por regiones con distinción del ingreso laboral productivo y reproductivo por género", en conjunto con investigadores del Tec, EGAP y UNAM, y financiado por el Fondo Sectorial Inmujeres CONACYT, le abrieron camino a muchas colaboraciones."Me quedé impresionada porque me hicieron ser referenciada, citada. Me han buscado de universidades de Estados Unidos para que elabore trabajos con ellos, y por esas investigaciones he ganado fondos para investigar más al respecto".Joana también ha participado en proyectos y publicaciones como "Crecimiento y corrupción de los estados en México", "Mitigación del cambio climático y reducción de la pobreza", "Estudio socioeconómico de victimización y violencia" y "La economía informal, estimaciones, comportamiento y potencial recaudatorio", entre muchos otros."Lo más reciente, y por lo que estoy muy emocionada, porque se dio en el contexto de los movimientos pro mujer del año pasado, es un trabajo que realizamos 10 investigadores, entre ellos Edgardo Ayala, Aracely Ortega y Edgar Luna."Una de las mayores contribuciones fue que hicimos las estimaciones regionales de la aportación de las mujeres y los hombres a la economía, no sólo por trabajar en el sector productivo, sino también en casa; el valor del trabajo doméstico no remunerado. Y tomando en cuenta esto, la aportación de las mujeres y los hombres al ingreso del País se parece".Joana comparte que fue un arduo trabajo de cuatro años, del cual surgieron artículos especializados y la publicación del libro Valoración del trabajo y equidad de género en México que, como todas sus investigaciones, intenta contribuir a que los datos revelados sean una herramienta de toma de decisiones y de cambio en la sociedad.