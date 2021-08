Es 'La Reina del Cañón'

Al ritmo de corridos y trap, Karina Sofía lanza su primer sencillo "Desierto" de su álbum de 12 canciones, "La Reina del Cañón", el cual saldrá el próximo año.La intérprete sampetrina, de 26 años, está cumpliendo su sueño en la música, componiendo canciones que la empoderen y rompan estereotipos sobre las cantantes de dichos géneros.El primer tema, "Desierto" ft. Eduardo Pérez, y el cual cuenta con más de 100 mil reproducciones en YouTube, comienza la historia de "La Reina del Cañón" y hace alusión al realismo mágico y la santería."Básicamente todo gira sobre este personaje, es un disco conceptual que platica su historia, de cómo empezó con sus raíces, muy oprimida, para luego convertirse en 'La Reina del Cañón'", explicó en entrevista, "la canción habla del realismo mágico y la santería, ella descubre que es bruja. La gente no ha visto algo así, tan mexicano y de la voz de una mujer".En su segundo sencillo, "Déjala Correr", experimenta con otros géneros del regional mexicano, principalmente el mariachi psicodélico.Posteriormente sacará "La Regañona", un hip-hop en el que hace referencia a la legalización de la marihuana."Toda la vida escuché rock psicodélico, soy súper fan de David Bowie y Radiohead, cuando empecé a componer lo estaba haciendo en inglés pero no salía nada", dijo, "conocí a un amigo que trabaja en la música y me dijo: 'tu voz es bien agresiva, deberías de darle a lo regional', y me pusieron un beat de corrido, escribí y escuché mi voz con la melodía y dije: 'qué chido', después hicimos la de mariachi y confirmé: 'de aquí soy'".Con este concepto musical pretende alzar la voz y hacer conciencia de diversos temas, por ejemplo, el abuso doméstico, el tabú de la santería y el rol de la mujer en la sociedad."Siendo de Monterrey, de chiquita siempre me sentí muy sofocada con los estándares de la sociedad y las reglas, que te debes de comportar de cierta manera, y reaccioné a eso con rebeldía, creo que pude cargarla a mi música", continuó, "quiero decir: 'ya güey, estamos en el 2021', hay que aceptar que las cosas están cambiando. Me importa mucho que me vean como una mujer que quiere promover mucho los derechos, que me vean y digan, 'wow, qué mujer tan fuerte, qué chingona'".Otro elemento que describe en sus canciones, es la dualidad entre su lado femenino y masculino, añadió."Hay que aceptar nuestra feminidad, el abrazar eso y usarlo para empoderarte, es lo más bello que hay. Entender que puedes vestirte masculino o femenino al mismo tiempo, que sea más 'gender fluid' todo el asunto y ponerte pantalones, sentarte con las piernas abiertas, pero ponerte maquillaje, no hay reglas", señaló.Aunque es apasionada de su arte, Karina también se enfrentó a las críticas, ya que asegura que las personas no están acostumbradas a escuchar mujeres cantando corridos."Mi mayor reto ha sido entrar a un género de música en el que la mayor parte son hombres, siendo mujer, ha habido mucha resistencia, hay hombres en Instagram que me escribieron cosas feas, pero a mí me vale madre, quiero seguir adelante", comentó, "sean fieles a su persona y no traten de ser alguien que no son, eventualmente cuando el camino es correcto y estás en el momento indicado, las cosas fluyen".Su familia ha sido de gran apoyo para ella, pues la alientan a cumplir sus sueños y se involucran en sus proyectos."Mis papás me han apoyado muchísimo, desde chiquita yo quería cantar, recuerdo que desde los 5 años le decía a mi mamá que quería cantar como Alicia Keys, pero me decía que era una vida muy difícil", subrayó, "ellos están felices y les encanta lo que estoy haciendo, que esté realizando mis sueños, se siente muy bonito que tu familia crea en ti"."Desierto" ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y, además del disco, espera lanzar una película musical sobre "La Reina del Cañón" para el 2022.- Es una cantautora de 26 años nacida en San Pedro Garza García, Nuevo León.- Sus papás son Vicente Aldape y Catina Dávila de Aldape; y sus hermanos son Marcelo y Eugenia.- Estudió producción de cine en Pepperdine University, en Malibú, California.- Vivió siete años en Estados Unidos.- La canción debut "Desierto" ft. Eduardo Pérez se incluirá en su álbum visual de 12 canciones, "La Reina del Cañón".- Su papá es productor ejecutivo del video de "Desierto", que tiene más de 100 mil reproducciones en YouTube.- Fue grabado en Real de Catorce, San Luis Potosí.- El próximo video musical, del tema "La Regañona", fue filmado en la CDMX.- Se inspira mucho en artistas como David Bowie, Radiohead y Alicia Keys.- Compuso su proyecto musical durante la cuarentena, mientras tocaba el piano.- Narra la historia de un personaje llamado "La Reina del Cañón", y toca temas como el realismo mágico, la santería, la legalización de la marihuana y el empoderamiento femenino.Instagram: @_karinasofiaPlataformas digitales: fanlink.to/Desierto