Es para Dominicana bronce en beisbol

Hora de publicación: 03:50 hrs.

Juan Francisco sacudió un jonrón para poner a la República Dominicana con una ventaja de cuatro carreras en el primer inning y luego disparó un doble de dos anotaciones que rompió el empate ante Seunghwan Oh en el octavo rumbo a la victoria 10-6 que les dio la medalla olímpica en el beisbol sobre Corea del Sur.Los dominicanos fabricaron cinco carreras en el octavo ante Oh, ex cerrador de los Cardenales de San Luis. Melky Cabrera conectó cuatro hits para los dominicanos (3-3), que por primera vez se subieron al podio olímpico en el deporte.Corea del Sur (3-4), los campeones del torneo olímpico en 2008, se fueron arriba 6-5 tras un racimo de cuatro carreras en el quinto episodio ante cinco lanzadores. Kang Baek-Ho dio el sencillo para tomar la ventaja.Oh (2-1), un derecho de 39 años, malogró un rescate por segunda vez en el torneo.Los dominicanos empataron la pizarra cuando Jeison Guzmán y Erick Mejía dieron sencillos en el octavo, Julio Rodríguez recibió un boleto y Oh hizo un lanzamiento descontrolado.Francisco, veterano de seis años en las mayor y cuyo último turno en MLB fue en 2014, se había ponchado en sus tres turnos previos y nueve en total. El toletero de 34 años empalmó un doble por el bosque izquierdo para establecer una ventaja 8-6 y Johan Mieses le siguió con un enorme jonrón de dos carreras por el izquierdo.Francisco bateó para .208 (5 hits en 24 turnos) con dos jonrones y cinco impulsadas durante el torneo, el último para el béisbol en los Juegos, al menos hasta 2028.Cristopher Mercedes (1-0), pitcher de los Yomiuri Giants en la Liga Central de Japón, cubrió tres innings y un tercio hasta el noveno, como el cuarto relevista de la tarde de la República Dominicana.Jumbo Díaz, alejado cuatro años desde su última salida en las Mayores, entró a relevar con dos hombres en circulación en el noveno y sacó tres outs seguidos para el rescate.El abridor dominicano Raúl Valdés, un zurdo de 43 años que fue el pelotero más longevo del torneo, permitió cinco carreras y nueve hits en cuatro innings y resto.