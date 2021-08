Escarban en las raíces del arte actual

Homenaje a Aníbal López

Centrada en la capacidad del Sur Global para contar su propia historia, la Bienal de Arte Paiz (BAP), con sede en Guatemala, arrancó este jueves bajo el lema "Perdidos. En medio. Juntos", en una edición, la número 22, que debió realizarse el año pasado pero que, ante la pandemia, se reprogramó para este mes.Fundada en 1978, es, tras la de Sao Paulo, la segunda bienal más antigua de América Latina.La Fundación Paiz para la Educación y la Cultura anunció que el encuentro contará en su sección general con la presencia de 40 artistas, entre ellos los mexicanos Pablo Vargas Lugo y Naomi Rincón Gallardo, y dos expos individuales dedicadas al guatemalteco Aníbal López y a la fotógrafa chilena Paz Errázuriz.La intención es que el Sur Global narra su historia, pero con una mirada atenta a sus raíces como a su presente.Gabriel Rodríguez, curador adjunto, apunta como uno de los textos claves para conformar el eje Las epistemologías del Sur, del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, donde propone el "reclamo de nuevos procesos de producción, valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y la desigualdad"."El Sur Global es esa otra mirada, esa otra opción. (Sousa) plantea una ecología de saberes, entre estos saberes europeos de los que ya no nos podemos deshacer; esta mirada individualista. Pero ¿qué pasa si empezamos a aprender de las comunidades que han resistido a esta mirada individualista? (Buscamos) un poco plantear eso: el Sur como una parte donde puede existir una economía de saberes", dice Rodríguez, quien trabajó al lado de Alexia Tala.De esta manera, la BAP reúne expresiones artísticas caracterizadas por el activismo o una conciencia de respeto a los derechos humanos, y cercanas "al poder de ciertas geografías, o ligadas a tradiciones y conocimientos ancestrales, donde a menudo el arte se adentra en el territorio de lo sagrado".La bienal se enfocará por completo en las cuestiones que afectan al Sur Global: "La idea del presentismo y la complejidad de interpretar el pasado y mirar al futuro desde la diversidad cultural de América Latina"."¿Cómo revertir este exceso de presente (ante la inmediatez de las redes sociales) hacia una mirada a un tiempo que no sea cronológica sino circular, y en donde no se premie la velocidad sino el tiempo mucho más paciente, de reflexión, de meditación?", se pregunta el curador.Las exposición colectiva de la BAP se articula bajo tres ejes temáticos que sirvieron como pretexto para abrir la conversación con los artistas: "Pasados. Eternos. Futuros", "Geografía perversa / Geografías malditas" y "Universos de la materia".Los mexicanos Vargas Lugo y Rincón Gallardo están presentes, respectivamente, con Naj Tunich (2018) y Resiliencia tlacuache (2019).Naj Tunich retoma el nombre de una de las cuevas con la mayor cantidad de pinturas rupestres del territorio maya, descubierta en 1979 en el Petén guatemalteco y cerrada al público en 1989, tras ser vandalizada. Vargas Lugo visitó el sitio y registró glifos y figuras antropomorfas en compañía de expertos en la zona en 2017."Esa pieza, en específico, combina perfectamente con los ejes (de la bienal) porque tiene una mirada en el pasado, pero también en esta noción que él plantea de cómo recibimos noticias del pasado", dice Rodríguez. "Nos interesaba mucho en relación en cómo se actualiza; muchas veces, cuando pensamos en cosmogonías mayas, ancestrales, lastimosamente se percibe sólo hacia el pasado, pero al final son pueblos vivos".La obra de Vargas Lugo, uno de los pocos artistas que logró viajar a Guatemala en medio de las restricciones por la pandemia, se muestra en "Universos de la materia", que reúne la obra de 16 artistas cuyo trabajo se ocupa de "saberes que han sobrevivido gracias al poder de la materia", y cuyas prácticas se centran en la ancestralidad de la materia misma como manera de ver e interpretar el mundo.Mientras que la obra de Rincón Gallardo se incluye en "Pasados. Eternos. Futuros", donde 10 creadores proponen posibles futuros, alternativas distópicas, al revisar el pasado reciente, al tiempo que cuestionan las herencias del colonialismo y la revolución industrial, así como reflexionan sobre el choque con las miradas del Sur Global.Resiliencia tlacuache, video filmado en Oaxaca, está dedicado a Rosalinda Dionicio, activista indígena y abogada en defensa del territorio que ha luchado contra la explotación minera en ese Estado.El tercer núcleo, "Geografía perversa / Geografías malditas" aborda las "visiones del racismo desde perspectivas históricas y antropológicas de Guatemala con las vividas en el Sur Global", a través de la obra de 12 artistas, quienes también abordan las consecuencias sociales y culturales de la violencia, la pobreza, la discriminación y la segregación, además de la exotización.La bienal extenderá sus actividades hasta el 6 de junio.La BAP dedica una retrospectiva a Aníbal López (1964-2014), referente para la actual generación de artistas centroamericanos.Se remonta a sus inicios como pintor, con sus provocativas obras protagonizadas por muertos y figuras religiosas con cuerpos desnudos y personas transgénero, que fueron blanco de críticas del conservadurismo católico, y abarca hasta sus últimos años.Incluye obras emblemáticas como El préstamo (2000), una acción en la que, armado con una pistola, el artista asaltó a un hombre de clase media diciéndole que no era un asalto sino un préstamo que le devolvería en lenguaje visual a sus hijos, o Testimonio (2012), en la que presentó a un sicario en un foro para se cuestionado por el público, oculto detrás de una tela, en la 12 edición de dOCUMENTA de Kassel, Alemania."Le gustaba hostigar no sólo al sistema del arte, sino utilizar las obras como un dispositivo para provocar al público y meterlo en conflictos morales", dice Rodríguez, sorprendido de que la de la BAP sea la primera retrospectiva dedicada al artista, reuniendo más de 80 obras de colecciones públicas y privadas.Además se exhibe Archivo oral, diez entrevistas a familiares, amigos, coleccionistas, colegas y colaboradores del artista.Durante los años 90, junto con otros creadores guatemaltecos, López inició el "arte en acciones", una combinación de performance, minimalismo y arte conceptual. A partir de 1997, adoptó su número de cédula de identificación (A-1 53167) para autonombrarse y como firma.En sus viajes a México, se relacionó con Teresa Margolles y el español Santiago Sierra, relaciones que cambiarían su mirada sobre el arte."Empieza entonces a trabajar las transacciones económicas que lo hacen muy conocido. y en 2001 gana un premio en la Bienal de Venecia (en la categoría artista joven). A partir de eso tiene una gran visibilidad internacional, pero muy poco conocido en Guatemala", añade el curador.La bienal presenta también una exposición individual de Paz Errázuriz (Santiago,1944) que recorre más de 40 años de trabajo, incluidas nuevas piezas creadas en Guatemala, las primeras que hace fuera de Chile, con la serie Trans Guatemala, donde fotografía a la comunidad transgénero local.Como antecedente está su proyecto La manzana de Adán, donde documentó a la comunidad trans en prostíbulos de Chile, entre 1982 y 1987, durante la dictadura de Pinochet; fotografías que valientemente publicó en un libro en el último año de la dictadura.En la serie Sepur Zarco retrató a las mujeres indígenas guatemaltecas que lucharon desde 2011 hasta 2016 por obtener justicia en el tribunal supremo de por violaciones sistemáticas y esclavitud por personal militar durante la guerra civil.La lucha de las 15 sobrevivientes culminó en la condena de dos exmilitares por delitos de lesa humanidad y 18 medidas reparatorias.Estas mujeres son conocidas como las "Abuelas de Sepur Zarco"."Son unas heroínas que lograron tipificar esos delitos de violencia sexual durante las guerras que sirve también como base para condenar otros delitos. Son víctimas vivas, por eso era tan importante (exponer este trabajo). Paz hizo esta serie de retratos para dignificar esa experiencia tan fuerte que ellas tuvieron".