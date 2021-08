Espera Davino levantón rayado

01 min 30 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 17:44 hrs.

El presidente del Monterrey, Duilio Davino, espera que con la incorporación de los seleccionados nacionales, el equipo pueda elevar su potencial."Realmente la exigencia de este club es tan grande que a pesar de no contar en fecha 1 con siete seleccionados, luego con seis, la exigencia es al máximo. El equipo debe de ganar y jugar mejor y con la llegada de los seleccionados pueda potenciar su futbol y jugar mejor, ir de menos a más cumpliendo objetivos y llegar mejor a fases finales"."Primero, faltaban muchos jugadores y sin duda tener o no seis o siete, por más que tengas plantel amplio, se siente, y después tenemos que sostener más los partidos esos buenos momentos que juega el equipo, hacerlos que sean por más tiempo y sostenerlos durante novena minutos".Davino lamentó que los refuerzos Héctor Moreno y Erick Aguirre hayan regresado lesionados de la Copa Oro y Juegos Olímpicos, respectivamente.En el caso de Aguirre, quien se quedó en Tokio rehabilitándose, dijo que era difícil el proceso, pero espera que lo pueda llevar con éxito."Estamos en comunicación siempre con selecciones y la lesión es parte del juego y hay que aprender a vivir con eso", expresó el directivo.Aclaró que Dorlan Pabon, quien no pudo ser registrado con el el Atlético Nacional, ya no tiene vínculo contractual con Rayados, por lo que el jugador deberá buscar su propio reacomodo."Dorlan no tiene ningún vínculo con el club y yo no he hablado con él, me enteré que no pudo ser registrado, esperemos se pueda arreglar su situación y encontrar un lugar donde pueda jugar", aseguró.