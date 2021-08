Esperan horas por información sobre pacientes

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Andrea tiene 20 años y desde el lunes permanece hospitalizada en el Hospital General "Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías", en Benito Juárez.Hace unas semanas, se contagió de Covid-19, al igual que sus padres y su hermana. Pudo llevar su tratamiento en casa y, aunque las pruebas que la realizaron daban resultado negativo, en los últimos días recayó y su oxigenación bajó, contó su madre Fabiola Martínez. La joven padece esclerosis múltiple.Sin embargo, ante la saturación hospitalaria por casos relacionados coronavirus, la familia de Andrea ha tenido que esperar, al igual que otras personas, hasta 24 horas por información sobre el estado de salud en el también llamado "Hospital de los Venados"Martínez contó que su hija es una joven que está acostumbrada a luchar. Hace tiempo, pudo volver a escribir, ya que dicha habilidad la había perdido por la enfermedad que padece."Entró tranquila, yo confío en Dios y en ella porque es muy fuerte. Primeramente Dios, va a salir bien, lo ha demostrado con la esclerosis, le ha echado ganas y el tratamiento le ha ayudado", dijo Fabiola.Andrea quiere seguir estudiando Pedagogía, licenciatura que tuvo que dejar porque le fue retirada una beca al inicio de la pandemia, la cual recibía del Gobierno federal. Aunado a que no ha conseguido empleo, la joven tuvo que ayudar en el negocio familiar, donde probablemente se contagió del virus.Fabiola y Eric Gil, padre de Andrea, permanecen afuera del hospital del IMSS, desde el lunes, pese al frío o las lluvias, pues en cualquier momento pueden recibir el parte médico.Pero, no son los únicos. Alfredo Aguilar duerme en su camioneta a la espera por datos sobre la salud de su papá.El lunes, llevaron al adulto mayor al Hospital Gabriel Mancera, donde no pudieron atenderlo. Ahí, personal médico le recomendó a Alfredo trasladar a su padre al "Hospital de los Venados"; esperaron hasta cuatro horas para que su familiar pudiera ingresar al nosocomio.El hombre de 70 años se contagió, al igual que su sobrino de cinco años, su esposa y una hija.Jair Bañales, enfermero del nosocomio, dijo que cada vez son más las personas menores de 40 años que llegan a ser internados por Covid-19 a diferencia de las otras dos olas de contagios.El hospital aún puede recibir pacientes, pero el personal médico no sabe por cuánto tiempo más si sigue el aumento de casos.