Esperará Interjet 2 meses para saber si entra a concurso

01 min 30 seg

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Interjet tendrá que esperar dos meses, aproximadamente, para entrar o no a concurso mercantil, ya que el visitador nombrado por el juez a cargo del caso tardará ese tiempo en revisar su situación financiera.Enrique Estrella, nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), inició formalmente su proceso de visita a la empresa, que consiste en revisar estados financieros de la compañía para proceder a determinar si entra o no a este proceso, mismo que llevará alrededor de dos meses, reveló el despacho de abogados Del Castro y Castro.Durante este proceso, la compañía tendrá que entregar toda la información relacionada con sus finanzas, estatus laboral, deudores, entre otros, explicó recientemente Carlos del Valle del Río, vocero de la compañía.Consideró que el proceso se complica más debido a la huelga en que se encuentran sus empleados, lo que impide acudir a las oficinas.Durante este paso, Interjet no espera que algún fondo invierta recursos en ella, ya que legalmente no está en concurso mercantil y eso genera mayor incertidumbre."Y lo más seguro para un fondo de inversión, en una situación como en la que está Interjet, es prestar dinero dentro de concurso o ya que saliste de concurso, no en la etapa que estamos nosotros, que es un área gris, ahí medio en el limbo", señaló Alfonso Castro, socio del despacho Del Castillo y Castro.