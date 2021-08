Establecen alianza y fabrican autotanques

Desde hace más de 5 años Grupo Industrial Monclova y The Greenbrier Companies establecieron una alianza que incluye la experiencia de más de 10 mil empleados, excelentes procesos, los más altos estándares de calidad y seguridad para fabricar autotanques para el mercado nacional e internacional.Como un paso adicional de esta sociedad ahora nace GG Trailers, un nuevo fabricante de Autotanques que ofrecen 5 años de garantía, y se pueden emplear en diferentes usos como transporte de hidrocarburos, químicos, agua y alimentos."GG Trailers es producto de una diversificación de mercado que hace el Grupo. Actualmente estamos en busca de nuevos negocios, aprovechando la experiencia de nuestro socio Greenbrier en la fabricación de carro tanques, así decidimos crear una empresa para la fabricación de autotanques", señaló Marco Aguilera, Gerente General de la empresa.Los procesos que sigue la compañía son de clase mundial, sus sistemas son de excelencia operativa y de calidad robusta. Además, cuentan con un equipo de trabajo muy competitivo, de gran experiencia en este mercado que cuenta con la capacitación y entrenamiento adecuado."Toda la experiencia de ambos grupos en la industria metal-mecánica, tanto GIMSA con sus diferentes empresas y Greenbrier con la fabricación de carros tanque, nos dan el plus en este mercado, y nos permite hacer la diferencia con nuestros competidores", expresó el Ingeniero en Electrónica con maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.El directivo añadió que quieren ser líderes en el mercado y diversificar sus productos a mediano y largo plazo. "Estamos enfocados a la fabricación de remolques de acero inoxidable, acero al carbón y aluminio de la más alta calidad para la transportación de líquidos, ya sea combustibles o químicos, pero queremos más y tenemos la firme convicción de conquistar al mercado mexicano y americano", dijo Marco Aguilera con más de 27 años de experiencia en la industria del sector automotriz, específicamente en compañías Tier 2."El nacimiento de esta empresa es un reto, en lo personal me apasiona el poder agregar valor a un producto, y ser parte de GG Trailers me llena de orgullo, estamos haciendo las cosas de la manera correcta para arrancar de forma exitosa y cumplir así con nuestros objetivos", finalizó el directivo.Reforma 301, Zona Industrial,25680, Frontera, Coahuila, Méxicoinfo@ggtrailers.comhttps://www.ggtrailers.com/Facebook: https://m.facebook.com/GG-Trailers-101923591949157Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gg-trailersTel. 81-1128-3735