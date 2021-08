Están Rayados reprobados en conducta

Érick González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el primer tercio del torneo, Rayados ha sufrido de cinco expulsiones y está a una roja más de igualar su peor registro en los últimos 10 años.El Monterrey se ha visto mermado por la indisciplina en el Torneo Grita México A21, pues en seis fechas los jugadores Edson Gutiérrez, Sergio Villarreal, Ángel Zapata, Vincent Janssen y César Montes fueron mandados a las regaderas.El conjunto albiazul no veía una cifra tan crítica de expulsiones desde el Clausura 2019, cuando en la fase regular les expulsaron a seis.En aquel entonces, Leonel Vangioni, Avilés Hurtado, Nicolás Sánchez, Rodolfo Pizarro, Montes y Ángel Zaldívar vieron la roja entre las 17 jornadas del campeonato.Los regios igualaron su semestre más accidentado, el Torneo Clausura 2016, con cinco elementos expulsados, desde que en el Apertura 2011 tuviera siete expulsiones.En lo que va del semestre, los Rayados son el último lugar en la tabla del fair play.Con tres jugadores expulsados de manera directa, dos por doble amonestación y seis amarillas, el Monterrey es el club más indisciplinado del torneo.El técnico Javier Aguirre se ha visto obligado a modificar y pelear con inferioridad numérica en cuatro partidos, de los cuales registra tres empates y un triunfo.Ante Puebla, en la Jornada 1, Gutiérrez fue expulsado al 84' cuando Rayados ganaba 1-0; los poblanos empataron al 90'.Villarreal y Zapata se marcharon al vestidor ante Mazatlán FC, en la Fecha 3. Dicho encuentro, el Monterrey lo empató con gol de Alfonso González.Janssen, quien actualmente está lesionado, fue echado por una dura entrada por la espalda a Yairo Moreno, en la victoria de 3-1 contra Pachuca en la Jornada 4.Montes se convirtió en la expulsión más reciente, pues tras un duro reclamo al juez Diego Montaño, fue echado al 56' y dejó a los albiazules con 10 hombres ante Chivas.Tras el juego ante Guadalajara, el "Vasco" externó su molestia por dicha situación y, dijo, tomará cartas en el asunto.Los Rayados, que continúan invictos, suman 10 unidades y están en la quinta posición de la Liga MX.consecutivos tiene Rayados con al menos una expulsión.directas acumula Monterrey: Zapata, Janssen y Montes.J1 / vs. PueblaExp: Edson Gutiérrez (84')J3 / vs. Mazatlán FCExp: Sergio Villarreal (53')J3 / vs. Mazatlán FCExp: Ángel Zapata (90')J4 / vs. PachucaExp: Vincent Janssen (90')J6 / vs. ChivasExp: César Montes (56')Grita México A21 | 5Guardianes 2021 | 4Guardianes 2020 | 4Clausura 2020 | 2Apertura 2019 | 3Clausura 2019 | 6Apertura 2018 | 2Clausura 2018 | 3Apertura 2017 | 2Clausura 2017 | 3Apertura 2016 | 2Clausura 2016 | 5Apertura 2015 | 3Clausura 2015 | 2Apertura 2014 | 1Clausura 2014 | 4Apertura 2013 | 3Clausura 2013 | 1Apertura 2012 | 2Clausura 2012 | 0Apertura 2011 | 7* Sólo jugadores expulsados, no se cuentan rojas a DTs o asistentes.Información: Goles y Cifras.