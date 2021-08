Estanca Congreso la Ley de Amnistía

02 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Congreso local estancó la Ley de Amnistía de la Ciudad de México.Al menos cuatro iniciativas tienen los diputados para la creación de un Comité Especial que revise los casos de presos por delitos no violentos del fuero común en la Capital, con miras a liberar a quienes forman parte de grupos vulnerables, carecen de sentencia o fueron torturados.Pese a que la primera viene de 2020 y la más recientes es de principios de 2021, ninguna ha avanzado más allá de mesas de discusión.La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es la responsable de este trabajo. Eduardo Santillán, de Morena, era el presidente de la misma, pero renunció para buscar ser Alcalde de Álvaro Obregón por Morena, lo que no consiguió.Los integrantes actuales son Ricardo Ruiz, Carlos Hernández, Diego Garrido, Christian Von Roehrich, Teresa Ramos, Guillermo Lerdo de Tejada, Paula Soto y Jorge Gaviño, entre otros.Ricardo Fuentes, diputado de Morena que impulsó la primera iniciativa, consideró que la Comisión correspondiente ha atendido diversos temas que ya ha resuelto, por lo que espera que su propuesta se retome en cuanto sea posible.La propuesta, señaló, es necesaria para controlar la capacidad en las prisiones locales y a la vez impulsar un cambio en el sistema. Además, defendió que por cada caso se revisarán las circunstancias y no se trata de otorgar libertad sin control."Se dice fácil una Ley de Amnistía, pero se tiene que conformar una comisión que analice cada uno de los casos y es un juez el que otorga la libertad. No es sinónimo de que en el momento en que se decrete van a salir todos los presos a robar, eso es una mentira, como lo ha dicho la derecha o muchas personas que desacreditan cualquier situación que tenga un beneficio social", sostuvo.Visión que no comparte Garrido, quien aseguró que, ante el aumento de algunos delitos, se trata de un tema populista, en favor de delincuentes, contra las víctimas y advirtió que la fracción panista votará en contra.De aprobarse la Ley de Amnistía, casos como el de Estela -como pidió ser nombrada, se evaluarían y podría ser liberada.La mujer lleva dos años presa tras haber sido detenida mientras transportaba una maleta con droga; accedió a hacerlo bajo la promesa de que le pagarían 30 mil pesos que usaría para el tratamiento de cáncer de su madre.Mientras no hay avances a nivel Ciudad de México, la Federación anunció a contrarreloj un nuevo decreto con el mismo objetivo.