Este trovador ya se les va.- Muñiz

Rodolfo G.Zubieta

Hora de publicación: 15:06 hrs.

Para festejar sus más de 60 años de carrera artística y de paso, dar su adiós de los escenarios, Marco Antonio Muñiz lanzó hoy su último disco"Este trovador ya se les va", sentenció el cantante al iniciar su conferencia de prensa."Después de casi 70 discos les doy uno más, el cual considero que tiene toda la cualidad auditiva y tecnológica para convertirse en uno de los mejores que he realizado en mi carrera", expresó.Grabado en el Auditorio Nacional el año pasado, este álbum triple hace un recorrido en audio y video por todo el cancionero de Muñiz, desde temas de Alvaro Carrillo hasta composiciones de Armando Manzanero."Creo que he tenido mucha suerte de que la gente se enamorara de mi forma de interpretar la música, eso es un privilegio que no muchos compañeros tienen", señaló, conmovido, Muñiz.