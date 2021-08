Estiman cerveceros alcanzar producción de 2019

02 min 00 seg

Renata Tarragona

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La agroindustria cervecera nacional prevé alcanzar al cierre de 2021 los mismos niveles de producción que en 2019, año en que llegó a los 124.5 millones de hectolitros, señaló Cerveceros de México.De enero a mayo, la producción de cerveza fue de 54.6 millones de hectolitros, esto representó un incremento del 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, cuando la actividad paró por dos meses al no considerarse esencial durante la pandemia."La producción de cerveza en 2019, que fue un año en el que no nos enfrentamos a esta crisis mundial derivada de la pandemia del Covid-19 y, en el caso específico de la industria, a los cierres que tuvimos de las plantas y luego las restricciones a la venta como las leyes secas, fue de 124.5 millones de hectolitros."Entonces, estimamos que podríamos estar muy cerca, inclusive mantener y presentar los mismos números al cierre que traíamos en 2019, que para la agroindustria cervecera fue un año muy bueno", confió Karla Siqueiros, directora general de Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta.La cerveza es el principal producto agroindustrial de exportación en México, con un superávit comercial de 2 mil 173 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, esto es 496 millones de dólares por arriba del mismo lapso de 2020.Asimismo, en esos cinco meses, la recaudación derivada del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó los 15 mil 486 millones de pesos de parte de los cerveceros.Siqueiros comentó que, si bien no hay certeza de alcanzar el 5 por ciento de crecimiento en la producción, sostenido en los últimos cinco años, retomar los niveles prepandemia permite a la industria colocarse nuevamente en el punto de partida de esa tendencia ascendente de desempeño.