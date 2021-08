Estrategia Digital Nacional: conversemos

Jorge Fernando Negrete P.

"Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa." Donoso.



¿Se trata de la Estrategia Digital Nacional? No. ¿Se trata de criticar, señalar ausencias, mejores prácticas nacionales e internacionales, protección de derechos humanos en el mundo digital, la ausencia de economía digital? No. ¿Se trata de evidenciar públicamente la inconformidad? No. ¿Se trata de hacer escarnio porque nos gusta medir y no vemos métricas? ¿Se trata, en suma, de invisibilizar un esfuerzo? No.



En el pedir está el dar. En la forma se identifica el futuro del diálogo. ¿Generosos y amables o furiosos e increpando, exigiendo y calificando? ¿Sorna o legítimo señalamiento?



Sí, desde hace 3 años he señalado la ausencia de política pública del sector digital. Incluso he sostenido que sí ha existido. Una máxima de la política pública es que su ausencia es política pública y, en esa lógica, su ausencia es su existencia. No voy a recular, lo sigo sosteniendo. 3 años de ausencia costaron mucho a los derechos digitales de los ciudadanos, a la economía digital del país, mucho más a los principios de una justicia y democracia digitales.



Pero denostar es más una provocación que un comienzo. No va a ser con el disenso, ni la emoción que comprenderemos qué le dio vida y forma a la Estrategia Digital Nacional.



El documento. 16 hojas, 2 artículos y dos transitorios. 5 puntos: introducción, alcance y principios. Misión y visión. Dos ejes de acción (Política Digital en la Administración Pública Federal y Política Social Digital) y 8 objetivos constituyen este documento.



Las agendas digitales en América Latina. México era el único país entre 26 países de América Latina que carecía de visión digital. Estos instrumentos son lanzados en el primer año de gobierno e incluso países como Colombia lo presentaron durante la campaña presidencial.



Algunos elementos comunes a todas son: diagnóstico, indicadores de conectividad y su interpretación, política pública y visión estratégica; regulación y su vinculación con la política pública, es decir, armonización de ambas; infraestructuras y su detalle, así como servicios públicos; visión de política sectorial y aplicaciones tecnológicas. Son visiones robustas. Las viejas agendas digitales comenzaron con la tecnología 3G y banda ancha fija. 4G fue disruptiva por sus externalidades y globalidad y 5G es una tecnología que fusiona lo móvil, lo fijo y las TIC. ¿Esta agenda considera esto?



Constitución y derechos humanos. España puso como eje de su agenda digital los derechos humanos y la identidad digital. Internet habilita todos los derechos fundamentales: salud, educación, movilidad, libertad de expresión, derecho a la información, acceso a la información pública, protección de datos y acceso a la cultura. Habilita también la economía digital de todos: inclusión financiera, comercio digital y la competitividad de los ciudadanos, pymes y del país. Todo eso se debe incluir.



Primero los pobres: conectarlos. La fácil: bajar el precio del espectro radioeléctrico al promedio de América Latina hubiera generado 5 millones de mexicanos conectados cada año. Tendríamos 15 millones conectados ahora.



La difícil: abrir una empresa pública, duplicar inversiones, invertir poco y generar burocracia.



Soberanía tecnológica. ¿Debe ser un objetivo? No lo sé. ¿En qué área? China invierte 100 mil millones de dólares en Inteligencia Artificial. EUA y Biden invierten 100 mil mdd en conectar a 20 millones de desconectados, 64 mil mdd más para el desarrollo de Inteligencia Artificial y chips, y 65 mil mdd para fortalecer la infraestructura de banda ancha. ¿Quieren más liderazgo tecnológico? Sí. Pero, ¿soberanía? Lo dudo. ¿Cuánto vamos a invertir?



¿Cómo ser parte de este esfuerzo sin ser un adversario?



Logremos sólo esto: artículo sexto constitucional: "el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal". ¿Podemos conversar?





