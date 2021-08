Estrellas en juego

Francisco Javier González

en EL NORTE

2 min 30 seg

En el futbol mexicano se celebraron hace muchos años algunos partidos de estrellas.



A mediados de los 70, se realizó uno entre una selección de jugadores mexicanos y otra de extranjeros de la Liga, resultando todo un acontecimiento.



Para fines benéficos se jugó alguna vez un duelo entre la Selección mexicana y el Guadalajara tras la trágica muerte de Pepe Martínez en un accidente del autobús de las Chivas cerca de Puebla.



Podrán ser recordados algunos de estos duelos ocasionales, pero no dejaron de ser prácticas que no hicieron costumbre.



Esta semana se jugará el partido de estrellas de la Liga MX contra las de la MLS en Los Ángeles.



La lista que conocemos bien es la de quienes pertenecen a clubes aztecas, pero también la de algunos que habrán de rivalizar en dicho encuentro.



Además del partido en sí, se llevará a cabo un concurso de habilidades en diferentes rubros: centros y voleas, control de balón, disparos al larguero y algunas suertes inspiradas en la NBA que serán entretenidas y dinámicas.



Con esta serie de eventos, ambas Ligas buscan acercarse y a través de la convivencia y el roce, seguir creciendo una rivalidad hoy incipiente que se manifiesta ferozmente sólo con sus Selecciones nacionales.



Esto último se ha llevado 30 años a través de partidos eliminatorios, amistosos y hasta uno de Mundial de futbol que han hecho natural el encono deportivo.



Si las diferentes competencias como la Liga de Campeones de Concacaf o la Leagues Cup lo van a lograr algún día, sólo lo sabremos si tenemos la paciencia de esperar sentados; hoy se trata únicamente de un esbozo.



Pero lo que sí se debe aprender del deporte de Estados Unidos y su vocación de mercadotecnia, es que nace de un espectáculo y forma parte del mundo del entretenimiento.



Esa es la fórmula que a partir de este miércoles compartirán ambas Ligas, intentando además captar audiencias más jóvenes.



La distribución de contenidos, el empuje comercial de patrocinadores involucrados y el atractivo de la competencia tiene un objetivo fundamental: conquistar.



Las alianzas son cada vez más importantes en el mundo global para tratar de generar mayor riqueza y esta intenta lograrla en varios sentidos: económica, de impacto social con premios que irán a la beneficencia, de rivalidad y de novedad.



No hay otras dos Ligas en el mundo que por sus características demográficas tengan esa oportunidad.



Los citados partidos de antaño eran muy disfrutables pero no eran parte de un proyecto. Eran ocurrencias generadas por alguna coyuntura; por eso desaparecieron.



Hoy, el intento es serio y despierta al menos gran curiosidad.



Estamos ante una nueva manera de entender el mercado global del futbol de la zona, decidido a dar sus primeros pasos firmes.





Twitter: @FJG_TD











C.P. por la Universidad La Salle. Ingresó a los medios a los 14 años. Trabajó en radio y en 1985 ingresó a Imevisión, hoy TV Azteca, donde permaneció 16 años. Ha ocupado, entre otros cargos, la Jefatura de Deportes de TV UNAM, de Noticiarios Deportivos de Imevisión, la Gerencia de Deportes de Grupo Acir y, actualmente, las direcciones de contenidos de Estadio W y de Estadio W para la cadena SKY. Ha cubierto 7 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas.