Evaden cientos en EU reglas para recibir tercera dosis

05 min 00 seg

AP

Hora de publicación: 13:15 hrs.

Cuando la variante Delta comenzó a propagarse, Gina Welch decidió no correr riesgos: recibió una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 al ir a una clínica y decirles que era su primera vez.El Gobierno estadounidense no ha aprobado las dosis de refuerzo, pues dice que aún no hay evidencia de que sean necesarias. Pero Welch y una cantidad incalculable de otros estadounidenses se las han arreglado para conseguirlos aprovechando el excedente de vacunas de la nación y el seguimiento suelto de aquellos que han sido completamente vacunados.Welch, una estudiante de posgrado en ingeniería química de Maine, dijo que ha estado al tanto de los estudios científicos sobre el Covid-19 y sigue a varios virólogos y epidemiólogos en redes sociales que defienden los refuerzos de las vacunas."Voy a seguir a estos expertos y me voy a proteger", dijo Welch, una joven de 26 años que padece asma y tiene una afección hepática. "No voy a esperar de otros seis meses a un año para que me recomienden una tercera dosis".Si bien Pfizer ha dicho que buscará que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprueba las dosis de refuerzo, las autoridades dicen que, por ahora, las personas completamente vacunadas parecen estar bien protegidas.Sin embargo, los proveedores de atención médica en Estados Unidos han informado de más de 900 casos de personas que recibieron una tercera dosis de las vacunas contra Covid-19 en una base de datos administrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), según una revisión de la AP.Debido a que la notificación es voluntaria, se desconoce el número total de personas que han recibido terceras dosis."No creo que nadie tenga realmente el seguimiento" para saber qué tan extendido está, dijo Claire Hannan, directora ejecutiva de la Asociación de Gerentes de Inmunización.Una entrada en la base de datos de los CDC muestra que un hombre de 52 años recibió una tercera dosis en una farmacia de California el 14 de julio al decir que nunca había recibido una y al proporcionar su pasaporte, en lugar de una licencia de conducir, como identificación. Pero cuando la farmacia se puso en contacto con el proveedor de seguros del paciente, le dijeron que había recibido dos dosis en marzo.En Virginia, un hombre de 39 años recibió una tercera inyección de un proveedor militar el 27 de abril después de que mostró una tarjeta de vacunación que indicaba que había recibido sólo una dosis. Una revisión de los registros reveló sus vacunas anteriores. No obstante, el paciente dijo que el tiempo entre la primera y la segunda dosis era de más de 21 días, "por lo que hablaron con su proveedor, quien los 'autorizó' a recibir una tercera inyección", dice otra entrada en la base de datos.En tanto, el Gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo en una conferencia de prensa reciente que sabía de residentes que habían recibido una tercera dosis usando nombres falsos, pero ni su oficina ni el departamento de salud estatal pudieron proporcionar ninguna evidencia.A pesar de que la FDA no lo ha aprobado, funcionarios de salud pública en San Francisco dijeron el martes que aplicarían una dosis adicional de la vacuna Pfizer o Moderna para las personas que recibieron la de una sola inyección de Johnson & Johnson. En lugar de llamar a esto un "refuerzo", dijeron que era un "suplemento".Varios estudios están analizando vacunas de refuerzo para ciertos grupos de riesgo: personas con sistemas inmunitarios debilitados, adultos mayores de 60 años y trabajadores de la salud.Sin embargo aún no hay veredicto sobre la población en general podría necesitar los refuerzos, dijo la doctora Michelle Barron, directora médica de prevención de infecciones en UCHealth, un sistema de atención médica sin fines de lucro con sede en Aurora, Colorado.Israel ya está aplicando terceras dosis a los adultos mayores y varios países, incluidos Alemania, Rusia y el Reino Unido, también las han aprobado para algunas personas. El director de la Organización Mundial de la Salud instó recientemente a las naciones más ricas a dejar de administrar refuerzos para garantizar que las dosis de vacunas estén disponibles en otros países donde pocas personas han recibido sus primeras inyecciones.Will Clart, de 67 años y quien es empleado en un hospital de Misuri, recibió en mayo una tercera dosis en una farmacia local. Dijo que dio toda su información, pero que el proveedor se dio cuenta de que su nombre ya estaba en el sistema de vacunas hasta después de aplicarle la inyección.Ted Rall, un caricaturista político, explicó en un artículo de opinión en The Wall Street Journal que recibió una tercera dosis de refuerzo debido a un historial de problemas pulmonares, que incluyen asma, gripe porcina y episodios repetidos de bronquitis y neumonía."Después de leer un estudio, decidí que era probable que los estados tiraran 26.2 millones de dosis no utilizadas debido a la baja demanda. Mi decisión no tuvo ningún efecto en la política y evité que una dosis de la vacuna fuera a la basura", dijo Rall.Welch, la estudiante de posgrado de Maine, culpó a las personas que se negaron a recibir la vacuna por razones políticas. Aproximadamente el 60 por ciento de las personas elegibles para las vacunas en Estados Unidos, mayores de 12 años, están completamente inmunizadas, según los CDC."Su demanda absoluta y sus gritos de libertad están pisoteando nuestra salud pública y nuestra salud comunitaria", zanjó.