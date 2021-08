Exhibe 'Babel' voces artísticas

"History comes in waves" (al fondo), de Roble Vargas, y "El sudor es colonia del logro", de Anaís Tudón. Foto: Cortesía Conarte

Teresa Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para dar lugar a las propuestas de la nueva generación de curadores, la Casa de la Cultura de Nuevo León abrió ayer la expo "Babel".Seleccionados por el curador Asaí Balboa, de 25 años, participan Anaís Tudón, Atenas Orozco, Esteban López, Gabriel Esparza, Roble Vargas, Sayuri Moreno, y los colectivos Incultura Press y Colectivo Pie.Durante los cinco años que lleva como docente, Balboa ha conocido a los artistas en formación, algunos de ellos participantes de la exhibición."Lo que estuve percibiendo de los artistas con los que estuve trabajando (para la expo) fue una preocupación sobre lo que nos depara el futuro", dijo el curador. "Hay mucha incertidumbre, ambigüedad. Eso es lo que vamos a ver en las piezas".Cada uno de los participantes realizó instalaciones en un sitio específico de la expo, ahondó el curador, buscando que el público viva una experiencia inmersiva.Además, los creadores provienen, no sólo de las artes, también del teatro, el diseño y la creación multimedia.En uno de los muros de las salas se ubica "History comes in waves", de Roble Vargas. El título de la pieza es el texto de la obra, que se encuentra cubierto de tela. También ahí se presenta la instalación "El sudor es colonia del logro", de Anaís Tudón.Y en otro de los espacios se encuentra la instalación "Paisaje #1", de Orozco y Esparza, creada con cables de fibra óptica enredados que son una metáfora vinculada a las interacciones humanas.El título de la expo se refiere a la multiplicidad de discursos de los artistas, explicó Jorge García Murillo, director del Centro de las Artes, que impulsa el proyecto de curaduría joven."(Buscamos) impulsar aquellas manifestaciones de los jóvenes que están inmersos en la estética local y presentarlos", dijo. "(Ellos están) alejados de las prácticas tradicionales, de lenguajes comunes e investigan y van a territorios innovadores".La expo estará hasta diciembre en el espacio de Colón 400 Ote., Centro. Entrada libre, pero se necesita reservar asistencia en tiendaconarte.org.mx. Cupo limitado. Horario: martes a sábado, 10:00 a 18:00 horas.