Exige Congreso, de nuevo, regreso a clases presenciales

02 min 00 seg

Victoria Félix

Hora de publicación: 14:22 hrs.

Al señalar que 550 mil niños en Nuevo León están excluidos de la educación a distancia porque no tienen acceso a luz, internet o dispositivos electrónicos que se requieren, el Congreso local pidió al Ejecutivo, nuevamente, que se reanuden las clases presenciales.Nancy Olguín, Diputada del PAN y presidenta del Congreso, leyó un posicionamiento firmado por padres de familia en el que exigen que se declare a la educación presencial como una actividad esencial, independientemente del semáforo epidemiológico.También pidieron que se respete la decisión de los padres y tutores para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, ya sea presencial o a distancia."Es indispensable e imperativa la apertura de las escuelas para detener y revertir a tiempo las consecuencias devastadoras que actualmente ya están presentando los niños, niñas y adolescentes", señala el escrito leído por la Legisladora.En el texto señalaron que 2 mil 890 viviendas de Nuevo León no tienen luz, 69 mil 796 no tienen televisión, 788 mil 556 no cuentan con internet y el 51 por ciento de los hogares no tienen una computadora, sin que se especificara la fuente de información.Olguín también indicó que con base en un estudio realizado por el Hospital Infantil de México, la tasa de muertes de niños por Covid en el País es de 9.8 por un millón de habitantes, mientras que los decesos por causas como infecciones congénitas es de mil 871 por millón, por violencia es de 16 muertes por un millón y por accidentes de 15 muertes por un millón."Esto demuestra que hay aún más riesgos que la infección del Covid-19. En México mueren más niños por violencia que por Covid", dijo la Legisladora.También Alejandra Lara, Diputada del PRI, cuestionó que no exista un plan de mantenimiento a los planteles escolares, pues muchos de ellos se encuentran vandalizados y en malas condiciones."No se han reparado (los planteles), ni siquiera se ha hecho una limpieza profunda, no están en condiciones de recibir al alumnado" concluyó.