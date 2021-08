Exige Va por México a AMLO cesar persecución

00 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 14:28 hrs.

Dirigentes y diputados del PAN, PRI y PRD exigieron al Gobierno federal que cese la persecución contra los integrantes de la Oposición.En la reunión plenaria de la coalición legislativa de Va por México, realizada en la Cámara de Diputados, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, llamó a no doblarse ante las presiones de la Administración federal.Citó los casos de Rogelio Franco, diputado electo del PRD por Veracruz; Ildefonso Guajardo, diputado electo del PRI investigado por la UIF; y ahora el caso de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial que es señalado por Emilio Lozoya en las indagatorias del caso Odebretch."En la campaña, este Gobierno morenista en Veracruz detuvo a un compañero y candidato de la coalición, a Rogelio Franco, del PRD, perseguido políticamente", señaló."Durante la poscampaña, el Gobierno acusó a Idelfonso Guajardo. Este gobierno está amedrentando, así como a Rogelio Franco, así como a Idelfonso Guajardo, así como le quitó el fuero a un Gobernador en funciones como es Cabeza de Vaca, hoy nos estamos dando cuenta también que quieren meter a la cárcel al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD y de MC".Ahora resulta, agregó el panista, que este Gobierno entonces nos va a amedrentar a todos, nos va a perseguir a todos."¿Nos vamos a quedar callados ante la persecución? No", lanzó.Cortés convocó a los legisladores a resistir y cumplir con la encomienda de los electores: parar a Morena en el Congreso."Hagamos que valga la pena, que no nos doblen, que no nos toquen, ni con el dulce ni con el garrote, que nos mantengamos duros, firmes, propositivos, constructivos, y que hagamos entonces que este pasaje en la historia de México sea el que salvó a este gran País de una dictadura, de una tiranía y de una regresión que puede costar muchísimo", planteó.La diputada del PRI Blanca Alcalá señaló que la coalición legislativa rechazará la persecución contra la Oposición."Trabajemos pues en un País con profundo sentido de cooperación entre las fuerzas políticas para enfrentar los peligros, los riesgos y las contingencias que dan las sociedades contemporáneas, sean estas pandemias, crisis financieras o desastres naturales", expresó."Pero trabajemos para ser un bloque opositor que respalde y evite las persecuciones políticas. Desde aquí, nuestra solidaridad con Ricardo Anaya. Desde aquí, nuestra solidaridad con el diputado Franco. Seguro que entre todas y todos vamos a poder salir adelante".El presidente del PRD, Jesús Zambrano, reiteró que Franco está preso en Veracruz y el Gobierno estatal le sigue fincando delitos, con el fin de que no pueda asumir la diputación.Resaltó que mientras en México se persigue a opositores, el Gobierno se ufana de participar en un acercamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Oposición."Mientras se llenan la boca con el discurso de la ayuda de México en la negociación, en el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición, pero aquí en México se persigue a los opositores", fustigó."¿Tendrá que haber un País amigo para que reúna al Gobierno mexicano y a la Oposición, para que tengan diálogo?", cuestionó entre aplausos de los asistentes en el auditorio de la Cámara de Diputados.Agregó que el caso de persecución a Anaya es un capítulo ominoso para la historia del País."El papel de los diputados es trascendental, está en juego la democracia, la estabilidad y el futuro libertario del País. No permitamos que se imponga un régimen autoritario", remarcó Zambrano.El futuro coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, expresó que mientras estén juntos como Oposición, más difícil será que los dobleguen."No vamos a permitir a los integrantes de Morena que nos avasallen, exigimos respeto, somos más que un tercio", advirtió."Habrá presiones, persecuciones, las hay ya y quiero decirle al Presidente y su partido que, si vienen por nosotros, aquí estamos esperándolos, estamos en la Cámara para decirles que vengan y presiónennos, al PRD ya le costó 10 diputados", retó.