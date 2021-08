Exigen a dirigente del PAN renunciar si busca reelegirse

Erika Hernández

Hora de publicación: 18:46 hrs.

Aspirantes a la dirigencia y consejeros del PAN exigieron al líder panista, Marko Cortés, renunciar a la presidencia de ese partido si busca reelegirse, pues no puede ser juez y parte."Ante la intención manifiesta del actual jefe nacional de contender por su reelección, resulta imperativo considerar que quien encabeza la estructura nacional del partido no puede, por imperativo ético y congruencia democrática, pretender competir por ese cargo y al mismo tiempo ejercer la facultad de definir a quienes integrarán la Comisión encargada de conducir ese importante proceso", indica el pronunciamiento de 20 consejeros de 12 entidades.Mientras que la diputada federal Adriana Dávila, y el ex legislador Gerardo Priego, afirmaron que existe preocupación de cientos de panistas por la parcialidad del proceso interno, que está por iniciar."Vemos con mucha preocupación que hay toda una intención no sólo de la reelección, que está el presidente en su derecho, sino de la forma en la que está actuando, nos preocupa que esté todo el servicio del Comité Ejecutivo Nacional y de los órganos del partido a su servicio para este proceso de reelección."Es fundamental, necesario y urgente que quien pretende reelegirse, que está al frente en este momento del partido, deje su cargo. Que no sea él el que esté al frente del partido para emitir no sólo la convocatoria, sino para elegir la Comisión Electoral", afirmó Dávila.Priego aseguró que aunado a esto, es necesario contar con un padrón confiable y órganos internos neutrales.El próximo sábado, el Consejo Nacional elegirá a la Comisión Nacional Electoral, encargado de organizar el proceso interno."Para realmente ser imparcial, el presidente tiene que pedir licencia, tiene que renunciar, tiene que separarse de ese cargo. No puede ser posible que quien es presidente ponga al árbitro, y además, porque es una facultad que le dan los estatutos, pero además quiera ser contendiente. No es el espíritu del estatuto."El espíritu es el nombramiento de un presidente que no va a ser aspirante o candidato a la reelección. Si quiere presentarse a reelección, pues tiene que renunciar, tiene que tener cancha pareja para todas y todos nosotros", dijo el ex diputado.Aseguraron que si Cortés se considera un demócrata, pedirá licencia, y deberá hacerlo antes de crear la Comisión electoral.Ambos denunciaron que los militantes han recibido "regalitos" para respaldar a Cortés.Al igual que los consejeros, los aspirantes demandaron que el Consejo Nacional sea presencial, con todas las medidas de seguridad, y si la situación no lo permite en este momento, se dé tiempo para que estén las condiciones.Demandaron a Cortés instalar de inmediato una serie de medidas: mesa de diálogo entre quienes aspiran a contender por la presidencia; que todos los integrantes del CEN garanticen que serán imparciales y que no usarán recursos del partido ni su cargo para favorecer a un aspirante, así como esperar a que puedan reunirse presencialmente.