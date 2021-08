Exigen eliminar bono legislativo

Victoria Félix

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tras darse a conocer que el bono de gestoría aumentó 657 por ciento en los últimos seis años pese a que los Diputados no acabaron con el rezago legislativo ni cumplieron con su agenda mínima, organismos civiles exigieron que se elimine este gasto.Sin embargo, la bancada del PAN descartó recortarlo en la próxima legislatura, en la que tendrá mayoría.EL NORTE publicó ayer que el presupuesto para el bono de gestoría pasó de 8.8 millones de pesos en el 2015 a más de 67 millones en el 2021, de acuerdo con los Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera del Congreso.Liliana Flores, del Colectivo Nosotros; Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, y Gilberto Marcos, de Vertebra, señalaron que el bono es un sobresueldo que permite a los Diputados locales estar en campaña permanente con cargo al erario y en nada contribuye a que se enfoquen en legislar."Si los nuevos Diputados quieren hacer bien las cosas", dijo Flores, "lo primero que deben hacer es presentar una iniciativa para eliminar el bono y aprobarla".Ramos agregó que los legisladores usan ese recurso para "venderse como Santa Clos"."El bono lo están utilizando para crear redes clientelares y venderse como Santa Clos a la ciudadanía, y no necesariamente para lo legislativo, para sacar leyes, cuentas públicas y demás, así que se debe cancelar ese bono", agregó.Marcos consideró que incluso las oficinas de gestoría deberían desaparecer en los distritos de la zona metropolitana porque para eso están las que se tienen el en Congreso.El líder de la bancada albiazul, Carlos de la Fuente, quien se reeligió para el próximo periodo, prometió no elevar este gasto en la siguiente legislatura, pero descartó recortarlo."El objetivo es no aumentar", dijo en entrevista. "No creo que en la siguiente legislatura haya una condición como para aumentar el apoyo legislativo."No lo tenemos hablado (el disminuir el gasto), habría que platicarlo con el resto de los grupos, pero no es algo que se tenga pensado".Aunque aseguró que en la legislatura actual no se aumentó el bono, en los informes financieros se establece un incremento de presupuesto de 51.9 millones en 2019 a 67 millones en 2020, cifra que permaneció igual en 2021.Las Diputadas electas de MC, Tabita Ortiz, y Sandra Pámanes, así como Anylú Bendición Hernández, próxima coordinadora de Morena, se comprometieron a transparentar los comprobantes del gasto e impulsar la austeridad.Aunque se buscó al diputado electo del PRI, Heriberto Treviño, no atendió los llamados.