Exigen liquidación ex empleados de CUSAEM

En Tlalnepantla, más de 70 ex empleados del #CUSAEM mantienen un plantón en las instalaciones de la dependencia, para exigir su liquidación.

Abimael Chimal

Hora de publicación: 16:22 hrs.

Más de 70 ex empleados de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) mantienen un plantón en las instalaciones de la dependencia, en el Municipio de Tlalnepantla, para exigir su liquidación.Se trata de agentes que estaban a cargo de la vigilancia de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la región de Valle de Bravo y que fueron despedidos el pasado 31 de julio.Los inconformes aseguran que nos le quieren pagar lo que estipula la ley laboral y por ello cerraron el acceso a las oficinas, en la Colonia Santa Rosa, desde el pasado lunes."No nos avisaron y ni nos dieron una explicación de por qué se terminó el contrato con la Conagua. A mediodía nos avisaron que para las 12 de la noche teníamos que entregar nuestros servicios a la Protección Federal, a los compañeros que estaban les pidieron venir a dejar patrullas, armamento y mobiliario que estaba en la planta de Berros."Entonces venimos a tres puntos: a pedir nuestra liquidación al 100 por ciento, a que nos den de baja de manera correcta y nos expliquen por qué no tuvieron el valor de decirnos días antes que el servicio estaba por terminarse", explicó en entrevista uno de los inconformes.De acuerdo con los manifestantes, son más de 200 ex empleados que están en la misma situación.En este momento, una comisión está dialogando con personal de recursos humanos.