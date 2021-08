Exigen papás del Americano derecho a elegir

Daniel Santiago

Al conocer las estrictas medidas sanitarias que se seguirían y ver la necesidad de sus hijos volver a su colegio, Mónica Sada decidió aceptar la propuesta del American School Foundation of Monterrey de tener días de trabajo socioemocional a partir del lunes pasado.Y aunque durante la mañana de esa primera jornada todo transcurrió según lo programado, con filtros, grupos pequeños y, sobre todo, el buen ánimo de estudiantes y maestros, por la tarde la Secretaría de Salud del Estado llegó para suspender toda actividad.Mónica y otras madres de familia del colegio decidieron alzar la voz para exigir que la autoridad explique por qué la negativa de las autoridades a las actividades presenciales, cuando es una instrucción ya a nivel federal en la que, aunque el semáforo esté en rojo, las clases presenciales se deben ofrecer.En un desplegado publicado hoy, hacen un llamado al Gobernador Jaime Rodríguez y al Secretario de Salud, Manuel de la O, a permitir que los niños ejerzan su derecho a la educación, y que los padres de Nuevo León puedan decidir si enviarlos o no a la escuela durante esta pandemia."Queremos que nos permitan ejercer el derecho de los niños a la educación, que se considere que la educación presencial es esencial."No es que estemos exigiendo que la educación presencial sea obligatoria para todos, entendemos que hay distintas posturas entre los padres de familia, y está bien. Solamente que se nos permite ejercer nuestro derecho a poder elegir".Mónica y unas 250 madres y padres de familia firman este documento que refleja su preocupación por el impacto académico y en la salud mental y física de los niños, no sólo del American School Foundation of Monterrey, sino de todos los niños de Nuevo León, señala."Ya son 17 meses y no queremos que estas consecuencias sigan creciendo, que sigan impactando negativamente en su vida", dijo la madre de familia."Ya hay colegios listos y vamos a ver cómo podemos hacer para que podamos todos estar listos en alguna manera, buscar el cómo sí. Esta preocupación es por todos los niños de Nuevo León".Ayer, en su rueda de prensa, De la O reiteró que la salud es primero, antes que la educación, y por ello no es conveniente regresar a las aulas físicamente.Sin embargo, los padres de familia del Colegio Americano, así como los que se han unido a movimientos como Abre Mi Escuela y Niñez Esencial, señalan que la salud no solamente tiene que ver con Covid, sino también con problemas que han aumentado en estos meses de cierre de escuelas, como la obesidad, la violencia familiar, la pobreza y la salud emocional."Si estos niños que nosotros conocemos durante 17 meses tuvieron la oportunidad de recibir educación en línea, no nos queremos ni imaginar cómo están los niños que no tuvieron esta oportunidad".