Exigen plan de vacuna para grupos vulnerables

Perla Martínez y Juan Carlos Rodríguez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Organismos civiles advirtieron que mientras la vacunación contra el coronavirus avanza en la entidad, sigue pendiente la aplicación de dosis a grupos vulnerables como migrantes, personas internadas en centros penitenciarios o en situación de calle.La Comisión Estatal de Derechos Humanos, la asociación Promoción de Paz y Casanicolás alertaron que no se ha dado a conocer una estrategia para vacunar a estas personas."El 2 de agosto", señaló Olga Méndez, presidenta de la CEDH, "hicimos un llamado al Consejo de Salubridad General, en materia federal, para que consideren la importancia que representa la vacunación para las personas que están en centros de acogimiento."(Además) personas detenidas en los recintos carcelarios, las personas con discapacidad en hospitales siquiátricos y las personas migrantes, los refugiados, los que están solicitando asilos".Hace unos días, indicó, la Comisión apoyó a cuatro personas originarias de El Salvador para que recibieran la vacuna.Nelly Morales directora de Casanicolás, manifestó que la semana pasada solicitaron el apoyo militar para la vacunación de migrantes."En la Ciudad de México", dijo, "las casas que están allá ya recibieron el apoyo de la vacunación, aquí todavía no".La misma situación se registra en los centros penitenciarios.En el Penal de Apodaca y en el de Cadereyta la situación se complica aún más al mantener activas las visitas familiares.Consuelo Bañuelos, fundadora de Promoción de Paz, indicó que las brigadas de vacunación no se han llevado a los internos."Es un derecho humano y es parte del derecho social que estamos requiriendo todos para salir de esta situación", expresó.También dijo que algunos habitantes de los sectores Independencia y Topo Chico, y de los municipios de Juárez y García, no han sido atendidos porque no tener documentos legales."En muchas de las colonias donde nosotros trabajamos tampoco (han sido vacunados)... Hay gente que no tiene ni acta de nacimiento", recalcó Bañuelos.