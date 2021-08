Exigen reformas para sancionar opacidad dolosa

02 min 30 seg

Miriam García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al calificar de dolosa la reserva de información relacionada con presuntos actos de corrupción, representantes de organismos ciudadanos demandaron ayer legislar para sancionar a quienes las determinen y así encubrir a malos funcionarios públicos y generar impunidad."Lo que estamos viendo es un acto con todo el dolo... Es un esquema que ha favorecido la corrupción, y por eso sostenemos que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai), es un órgano a modo, al igual que la Contraloría (del Estado)", dijo Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder."Debe sancionarse a quien dolosamente haga una reserva que no debe hacerse, debe privilegiarse la no reserva de información, porque no podemos normalizar el que se reserve lo que es irregular para evitar sanciones".Ayer se publicó que, después de ser exhibidos por irregularidades o casos de corrupción, autoridades estatales y municipales han optado por la opacidad, reservando la información con interpretaciones a modo a la Ley de Transparencia."Aquí se ve claramente un dolo", agregó Gilberto Marcos, de Vertebra."La siguiente Legislatura debe hacer una reforma para que sólo se aplique la reserva cuando sea procedente y que la reserva no sirva para liberar de responsabilidad a los servidores públicos".Por separado, Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, dijo que al reservar información buscan evitar sanciones y dejar impunes los delitos cometidos."Este tipo de medidas, definitivamente, van aparejadas a un acto de corrupción, que son delitos penales y los delitos penales prescriben, así que lo que hacen es una forma de evasión de la justicia y a eso se presta la Contraloría del Estado."Debería de proceder sanción para quien aplica dolosamente una reserva y para eso hay que reformar la Ley".