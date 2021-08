Exigirá Canadá vacunación a funcionarios federales

02 min 00 seg

AFP

Hora de publicación: 15:39 hrs.

El Gobierno canadiense anunció el viernes que todos los funcionarios federales deberán vacunarse contra el Covid-19, en medio de una cuarta ola de la pandemia debida a la expansión de la variante Delta."Exigiremos la vacunación en el servicio público federal", anunció Dominic LeBlanc, Ministro de Asuntos Intergubernamentales, durante una rueda de prensa.La fecha de entrada en vigor de esta medida se concretará en las próximas semanas, pero debería aplicarse "rápidamente" y a más tardar en octubre para el sector del transporte.Ottawa también está trabajando con empresas públicas, como Canadá Post, para garantizar que esta medida también se aplique en ellas.El Gobierno es "el mayor empleador del país", recordó el Ministro.El servicio público federal cuenta con aproximadamente 300 mil empleados, según cifras de Ottawa."Todos estos esfuerzos tienen como objetivo ayudar a Canadá a lograr la cobertura de inmunización que necesitamos para reabrir nuestra economía, mantenerla abierta y proteger a miles de personas", agregó LeBlanc.Hasta este viernes, el 71 por ciento de los 38 millones de canadienses habían recibido una dosis de la vacuna Covid-19 y casi el 62 por ciento estaban completamente vacunados.El Ministro no indicó las posibles sanciones a las que estarán expuestos los funcionarios no vacunados y dijo que espera que los empleados cumplan con la medida.La situación de los funcionarios que no pueden ser vacunados por razones médicas se examinará caso por caso.El anuncio llega menos de un mes antes de la reapertura de las fronteras canadienses a los viajeros extranjeros vacunados, prevista para el 7 de septiembre, un año y medio después de su cierre debido a la pandemia.En Estados Unidos, el estado de Nueva York también anunció recientemente la vacunación obligatoria de sus funcionarios.