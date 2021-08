Exigirá NY prueba de vacunación para restaurantes

03 min 00 seg

The NYT News Service

Hora de publicación: 09:04 hrs.

El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, planea anunciar este martes que la ciudad requerirá prueba de vacunación contra Covid-19 para las personas que participan en actividades en espacios cerrados, incluyendo restaurantes, gimnasios y espectáculos, según un funcionario del Gobierno.La política es similar a los mandatos emitidos en Francia e Italia el mes pasado y la primera de este tipo en Estados Unidos.El programa comenzará a finales de este mes con un periodo de transición. Después se comenzará aplicar a mediados de septiembre, cuando se prevé que reabran las escuelas y que más trabajadores regresen a las oficinas en Manhattan.De Blasio ha avanzado en otras iniciativas agresivas para vacunas a más neoyorquinos y reducir una tercera ola de casos de Covid-19. Exigió, por ejemplo, que los trabajadores del Gobierno de la ciudad se vacunen o que se sometan a pruebas semanales, y ha ofrecido un incentivo de 100 dólares para las personas que reciban la primera dosis de la vacuna.Un 66 por ciento de los adultos en la ciudad están completamente vacunados, según datos oficiales, aunque algunas zonas de Nueva York tienen tasas bajas.De Blasio se ha mostrado en contra de restablecer un mandato de uso de cubrebocas como han hecho otras grandes ciudades, como Los Ángeles, San Francisco y Washington. El lunes, el Alcalde alentó a los neoyorquinos a usar mascarillas en interiores, pero recibió críticas por no exigirlas.Como parte del nuevo programa, la Ciudad de Nueva York creará un pase de salud llamado "Key to NYC Pass" para proporcionar un comprobante de vacunación requerido para los trabajadores y clientes en restaurantes, gimnasios, entretenimiento y espectáculos bajo techo.En Francia, las personas pronto tendrán que mostrar un pase de salud, que proporcione un comprobante de vacunación o una prueba negativa reciente, para ir a abres, restaurantes y gimnasios. Este ya se está implementando en parques de diversiones, teatros y lugares que albergan a más de 50 personas. En la ciudad de Nueva York, se requerirá prueba de vacunación y no habrá opción de prueba.En Francia, estas restricciones llevaron a millones de personas a vacunarse, pero también provocaron una serie de protestas de los que rechazan la medida por considerar que infringe sus libertades personales.De Blasio ha dicho que quiere alentar a los neoyorquinos a vacunarse si quieren disfrutar de la vida en la ciudad."Creemos que es muy importante dejar en claro que si estás vacunado, puedes beneficiarte de muchas formas", dijo De Blasio el lunes en una entrevista en NY1."Tienes la oportunidad de vivir una vida mejor. Además de tu salud en general, puedes participar en muchas, muchas cosas. Y si no estás vacunado, cada vez serán menos las cosas que podrás hacer".Los neoyorquinos podrán seguir cenando al aire libre sin mostrar prueba de vacunación. Para ingresar a lugares cerrados, deben usar la nueva aplicación digital de la ciudad, la aplicación Excelsior del estado o una tarjeta de papel para mostrar un comprobante de vacunación.