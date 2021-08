Explica Edil de Coyoacán por qué contrató a Toledo

Alejandro León

Hora de publicación: 13:49 hrs.

El Alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, explicó que hace cinco años contrató como trabajador a Mauricio Toledo, diputado federal separado por presunto enriquecimiento inexplicable.El 13 de agosto, este diario publicó que Toledo cobraba como empleado de José Giovani Gutiérrez, Alcalde electo de Coyoacán por la alianza PRI-PAN-PRD.De acuerdo con informes federales, a raíz de este hallazgo en las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación contra Gutiérrez y cuatro de sus empresas.Según la indagatoria financiera, Gutiérrez es accionista de Grupo Papelero Gutiérrez, Papeles y Cartones Gutiérrez, Inmobiliaria Ring & Link, S.A. de C.V. y de XC Internacional Comerce, S.A. de C.V.Además de que la Fiscalía General de la República investiga a Mauricio Toledo por presuntamente participar en una red de corrupción de empresas y particulares que, de 2016 a la fecha, registró depósitos bancarios por más de 223 millones de pesos y retiros de más de 354 millones.De acuerdo con informes oficiales, la indagatoria corresponde a una denuncia presentada en abril pasado por la UIF por delitos de corrupción contra el ex legislador, así como contra 3 empresas y 7 particulares.Las empresas implicadas son Bartcroa Corporate S.A. de C.V., Integradores Kyoszen S.A. de C.V. y XC Internacional Comerce S.A. de C.V.Esta mañana, la Unión de Alcaldes electos de oposición de la CDMX dio una conferencia de prensa sobre temas relacionados a la Capital, en la que Giovani Gutiérrez fue cuestionado sobre la relación laboral que tuvo con Toledo."Esta situación fue hace cinco años, en donde se contrató de manera profesional, bajo el régimen de honorarios asimilados el señor al cual tú te refieres (Mauricio Toledo), hace cinco años aproximadamente, 2016, principios de 2017, en donde quisiera precisar que todo fue bajo la legalidad, se contrató, seguramente en un monto de 700 mil pesos, con 300 mil pesos, aproximadamente, de pago de Impuesto Sobre la Renta", aseguró Giovani Gutiérrez, a pregunta de REFORMA.Durante su explicación, el Alcalde electo de Coyoacán evitó mencionar el nombre de Mauricio Toledo.Aclaró que fue contratado Toledo cuando éste no tenía una imputación, como sucede en la actualidad y mencionó que, en abril, presentaron documentación al respecto."A mí se me hace extraño que después de cinco años y ya que pasó un proceso electoral, sin hacer ningún señalamiento al respecto, ande circulando esta información, lo cual nosotros, de manera legal y de manera precisa, ya aclaramos", comentó.