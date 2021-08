Explora 'Candyman' violencia y racismo en terrorífica trama

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Por su mezcla entre el terror ficticio y el real, la leyenda de Candyman es una historia que hace temblar a creyentes y escépticos por igual, pues para el elenco del nuevo filme dirigido por Nia DaCosta , los sucesos que evidencian la violencia que continúa suscitándose hacia los afrodescendientes aterran más que cualquier ficción."Es una conversación que tuve con Jordan Peele (escritor) acerca de este género y lo que podemos explorar con él. ¿Por qué? Porque las personas morenas y de color en particular caminamos en este horror y terror todos los días, no sólo nosotros, sino las mujeres o la gente que no tiene la misma religión que otros, etcétera."Es éste, el terror en el que todos vivimos y el horror es un género muy seductor para explorar todo esto de manera libre, hay alegoría, metáfora y todo está ahí listo para ayudar a contar estas historias con las que muchas personas lidian en la vida real", expresó Colman Domingo (William Burke) en conferencia virtual.Si bien la trama de este asesino fantasmal con sed de venganza, que acecha a sus víctimas con un garfio de un lado y dulces en la mano, se contó por primera vez en 1992, en el primer filme homónimo de Bernard Rose, los actos de denuncia de discriminación y violencia detrás del relato continúan latentes."Desafortunadamente la historia detrás de Candyman se repite una y otra vez en diferentes generaciones hasta ahora, estamos a 30 años de la historia original y continúan sucediendo, creo que es relevante y apropiado poner luz a esta problemática."Son estas denuncias que están en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestra historia, y tenemos todos estos traumas con los que lidiar y hacer frente porque sigue siendo relevante, y esperemos que este filme nos ayude a tener conversación para tomar acción para sanar, y con suerte acercarnos a una solución", destacó Teyonah Parris (Brianna Cartwright).Bajo una nueva visión creativa,, que hoy se estrena, ofrece una propuesta visual llena de frescura e ingenio, en la que a través del uso de títeres y sombras, así como de distintas tomas creadas con múltiples espejos, la producción se convierte en uno de los protagonistas de la trama protagonizada por Yahya Abdul-Matten II, Nathan Stewart-Jarrett y Colman, entre otros, que en esta ocasión se centra en descubrir los orígenes del temido asesino."Lo que quise mantener fue la naturaleza romántica de, creo que hay algo muy interesante en eso del primer filme, realmente amé que es este antihéroe oscuro y romántico y quise mantener esas capas, pero también adentrarme en quién era, quién es y lo que representa."Sobre este juego de sombras, Jordan y yo estuvimos hablando de cómo odia hacer escenas de flashback y lo mucho que quería que este filme destacara por sí mismo y crear un mundo propio, anteriormente mencionó los títeres y luego en Chicago definimos cómo se vería con una gran compañía de producción y nos enfocamos en hacerlo para ilustrar cómo contarían estas historias", explicó DaCosta.