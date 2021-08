Explota Biden otro 'muro' de Trump

Alejandro Albarrán

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, detuvo la construcción en la frontera del muro físico de su predecesor Donald Trump, sin embargo, ha explotado otra "barrera absoluta" del ex Mandatario para negar el derecho internacional al asilo a los migrantes.En sólo cinco meses, desde febrero a junio, la Patrulla Fronteriza de Biden ha expulsado de inmediato a más indocumentados en los límites con México que la Administración anterior con el Título 42, una norma de salud pública invocada por el republicano en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19.Expertos en políticas migratorias y activistas por los derechos de los migrantes denuncian que el Gobierno del demócrata, que se candidateó como a favor de la causa, mantenga esta polémica medida, pues implica que las personas que llegan a suelo estadounidense sean expulsadas a México o a sus países de origen sin permitirles pedir protección."Lo que el Título 42 hace es negar la posibilidad de solicitar el asilo. Ni les están dando a las personas oportunidad a presentar su caso ni visitar un juez, es una expulsión sin investigar las razones por las cuales estas personas están huyendo. Es una violación del derecho internacional de asilo, porque hay una obligación de aceptar la solicitud de asilo de cualquier persona que llegue a la frontera y dice que está en peligro", dijo en entrevista con Grupo REFORMA Daniel Berlin, vocero de Asylum Access México, una ONG que apoya a migrantes que huyen de sus países."Esto obviamente sirve como una barrera absoluta a acceder al sistema de protección en Estados Unidos, y por eso es tan grave".Ante la llegada de más migrantes y con récords de 20 años de arrestos en la frontera rompiéndose mes con mes, las actuales autoridades han hecho amplio uso de esta polémica regla y han achacado el creciente flujo migratorio al clima, a la pobreza y a la corrupción en Centroamérica.Las cifras mensuales del Título 42 se han casi duplicado desde que Joe Biden entró al poder el 20 de enero, de acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).En enero, hubo 64 mil 306 expulsiones; para febrero fueron 74 mil 26; en marzo, 109 mil 108; en abril, 112 mil 447; en mayo, 113 mil 198, y en junio, 104 mil 907Desde febrero, el primer mes completo de Biden en la Casa Blanca, hasta mayo la Patrulla Fronteriza ha aplicado las expulsiones exprés un total de 513 mil 924 veces. Trump, por su parte, desde marzo de 2020, cuando inició a aplicarse la política, hasta diciembre, su último mes entero en el poder, aplicó 395 mil 260 veces el Título 42.Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute, explicó a Grupo REFORMA que hay algunas excepciones en la regla, pero dijo que ésta, de facto, suspende el sistema de asilo de Estados Unidos, el cual sólo se reiniciará hasta que se elimine la norma.El nuevo Gobierno exentó a los menores que llegan al país sin la compañía de un padre o tutor del Título 42. A las familias con niños también se les está permitiendo quedarse y presentar sus casos, pero se sigue expulsando a la mayoría de adultos solos."Bajo el Título 42, toda persona que intente llegar a Estados Unidos por la frontera la mandan a México o la mandan a su país de origen si es de otro país", indicó en entrevista."Hay ciertas personas que están pasando, ciertas familias, ciertos individuos y de hecho ACNUR está trabajando con México para identificar casos de personas que tienen que ser excepción. Pero la mayoría de las personas siguen siendo expulsadas".El Título 42 fue invocado por el ex Presidente Trump bajo el pretexto de que ayudaría a prevenir la propagación del coronavirus. Luego de acaparar las vacunas contra Covid-19, y ya con un 58.7 por ciento de su población adulta completamente inmunizada, Estados Unidos enfrenta presión para retirar la norma y asumir sus responsabilidades internacionales.Pese a ello, durante una comparecencia en el Congreso en mayo pasado, el Secretario de Seguridad Nacional del país, Alejandro Mayorkas, defendió el uso de la medida ante las críticas de legisladores demócratas y dijo que la seguirían usando hasta que la "ciencia" y los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaran que ya no era necesaria."Ya no confiaremos en el Título 42 cuando ya no haya una base imperativa de salud pública", dijo entonces.Y en marzo, al defender la respuesta al récord de arrestos de migrantes indocumentados en la frontera con México, Mayorkas pareció presumir la aplicación de la regla."La mayoría de los detenidos en la frontera suroeste son adultos solteros que actualmente están siendo expulsados bajo la autoridad de los CDC para manejar la crisis de salud pública de la pandemia de Covid-19", escribió en un comunicado con relación al Título 42"."La expulsión de adultos solteros no representa un desafío operativo para la Patrulla Fronteriza debido a la velocidad y la carga mínima de procesamiento de su expulsión".Los activistas, en tanto, reconocen el esfuerzo de la Administración Biden en atender las causas de origen de la migración al encomendar la labor a la Vicepresidenta Kamala Harris y prometer inversión en Centroamérica, pero advierten que ese es un asunto de largo plazo, por lo que también hay que tomar acciones inmediatas."La inversión sí es importante, pero mientras tanto hay una obligación para Estados Unidos de protección regional, y también en su propio país", señaló Berlin, de Asylum Access."Eso implica abrir las fronteras para los solicitantes de asilo, no cerrarlas".