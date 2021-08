Extiende EU un mes más cierre en frontera

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 09:05 hrs.

Estados Unidos extendió hasta el 21 de septiembre las restricciones para viajes no esenciales como el turismo en sus fronteras terrestres con México y Canadá.La decisión es una medida para frenar los contagios de coronavirus, que se han extendido por la variante delta en ambos países."Para minimizar la propagación de Covid-19, incluida la variante Delta, Estados Unidos extiende las restricciones sobre viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y en ferry con Canadá y México hasta el 21 de septiembre, mientras continúa asegurando el flujo de viajes y comercio esencial", informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en Twitter."En coordinación con expertos médicos y de salud pública, el DHS continúa trabajando en estrecha colaboración con sus socios en los Estados Unidos e internacionalmente para determinar cómo reanudar los viajes normales de manera segura y sostenible".La frontera entre México y Estados Unidos permanece cerrada desde marzo de 2020.El titular de la dependencia, Alejandro Mayorkas, ha viajado a Mëxico al menos en dos ocasiones para discutir la reapertura de la frontera común.Legisladores y empresarios de ambos lados de la frontera han presionado por reabrir el paso no esencial, por los negocios que dependen de ese tránsito.Como parte de ese esfuerzo, empresarios y autoridades han acelerado la vacunación de adultos jóvenes en el lado mexicano de la frontera.