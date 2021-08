Falla Funes Mori; Nahuel luce a medias

02 min 00 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 23:18 hrs.

Los "regios" de la Liga MX no salieron bien librados en la primera edición del Juego de Estrellas que ganó la MLS a la Liga MX.El portero de Tigres Nahuel Guzmán ayudó, pero Rogelio Funes Mori y dos fallas más en los penales le dieron la victoria a la MLS 3-2 desde los once pasos, tras el 1-1 en tiempo regular.El portero de los Tigres atajó un penal y vio cómo Nani voló el suyo en una tanda que sí acertaron Kreilach, Salloi y Pepi.Sin embargo, de los mexicanos sólo Rubens Sambueza y Luis Romo anotaron; fallaron Funes Mori, Érick Lira y Salvador Reyes.Desde el arranque, el partido tuvo emociones cuando Jorge Sánchez y César Montes evitaron goles cantados de Diego Rossi y Gustavo Bou.Al minuto 10, el juego fue detenido por unos minutos por el grito homofóbico en las tribunas.La MX se fue arriba gracias a un gran centro de Sánchez que a segundo poste, Jonathan "Cabecita" Rodríguez bajó de pecho y con un quiebre dentro del área marcó un golazo para el 1-0 al 20'.Para el segundo tiempo, entró Funes Mori y salió Montes entre los 10 cambios que hizo el técnico Juan Reynoso.Al minuto 51, Jesús Murillo empató el juego con un certero cabezazo ante una mala marca de Romo en tiro de esquina.Al minuto 60, ingresó Nahuel y realizó dos atajadas, mientras que la Liga MX desperdició dos opciones en los botines de Alexis Vega.Entre los norteamericanos también jugaron el ex rayado Rodolfo Pizarro y el es felino Lucas Zelarayán.Ya en los penales, los protagonistas fueron los malos tiros de los mexicanos aunando a qué Tim Turner atajó dos.