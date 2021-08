Falla Gobierno en el manejo de piratería

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En diversas ocasiones, los productos pirata decomisados son manejados con opacidad y terminan en subastas aunque incumplan con derechos de propiedad industrial, denunciaron especialistas.Cuando se decomisa mercancía que incumple con derechos de propiedad industrial, la Fiscalía General de la República (FGR) contacta al titular de la marca para avisar que hay contenedores con productos que ostentan su marca.Sin embargo, ha ocurrido que las subdelegaciones de la FGR aseguran productos, los almacenan y de ahí se van a las subastas, las cuales no deberían existir al tratarse de productos que violan la propiedad industrial, alertaron expertos."En un porcentaje muy muy alto no le avisan al titular o representante que el producto que se va a subastar ostenta su marca, ya que por tratados internacionales en materia de falsificación y piratería, se ordena la destrucción de la mercancía para que no dañe las marcas."En los procedimientos donde se le avisa al titular (paga la destrucción) el titular. Ese es el argumento de las autoridades: no hay presupuesto para destrucciones", comentó Gilda González Carmona, especialista en propiedad industrial.El artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial indica que es motivo de infracción vender o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada cuyo etiquetado haya sido alterado; así como vender o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.También usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.El 29 de julio pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) abrió la subasta del lote 731 que incluía 49 cinturones para caballero que presuntamente imitan la marca Salvatore Ferragamo.Los cinturones tuvieron un precio de salida de 71 mil 640.45 pesos. El último día que tenían los interesados para adquirirlo era hoy, sin embargo, no se presentaron ofertas.Grupo REFORMA consultó al Indep sobre la venta de estos cinturones sin certificado de autenticidad, a lo que el Instituto se limitó a contestar que el lote había sido dado de baja.De igual forma se solicitó al IMPI sobre el tema, pero hasta ahora, no se ha obtenido respuesta."Es el titular quien absorbe el costo, si él no lo absorbe se queda almacenado. Me podrían decir que entonces es culpa del titular, pero no tendrían que estar vendiendo piratería (desde el Gobierno)", comentó José Antonio Arochi, especialista en propiedad industrial.