Fallece Donato Saldívar, ex director del HU

01 min 00 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 08:52 hrs.

El ex director del Hospital Universitario, Donato Saldívar, falleció hoy a los 62 años de edad tras una intervención quirúrgica que se complicó, confirmaron allegados al médico.Según se informó, Saldívar recibió un trasplante de hígado en el mismo hospital que dirigió, pero luego fue necesario realizarle otras intervenciones quirúrgicas de emergencia y falleció esta madrugada."Hoy toca despedir a un gran amigo y colega; alguien con quien compartí gran parte de mi carrera y que la vida nos unió más allá de la medicina, el Dr. Donato Saldívar Rodríguez", publicó en sus redes sociales el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O."Me acompañó en esta gran labor como Secretario de Salud, no me dejó solo y se aventuró conmigo en esta ardua tarea. Siempre estuvo ahí y ahora se que siempre estará".Saldívar dirigió el HU del 2004 al 2007.