Fallece motociclista en choque

Un motociclista perdió al vida, luego de chocar de frente contra un camión de transporte de personal cuyo conductor presuntamente invadió el carril de circulación, en El Carmen.El percance, fue reportado a los cuerpos de emergencia cerca de las 5:00 horas, en la Avenida Diamante, casi en su cruce con la calle Alfa, en la Colonia Buena Vista.Hasta el lugar fueron enviados paramédicos de Protección Civil municipal, quienes revisaron al motociclista, por quien ya nada pudieron hacer debido a que no presentaba signos de vida.Pese a que llevaba puesto su casco de seguridad, el motociclista murió instantáneamente debido a las lesiones internas y fracturas que sufrió durante el impacto.Hasta esta mañana, las autoridades no habían dado a conocer la identidad del ahora fallecido, sólo se dijo que era un hombre de aproximadamente 30 años de edad.Tras el impacto contra el camión, la motocicleta quedó destrozada de la parte frontal y su conductor a varios metros, ambos sobre la carpeta asfáltica, por lo que la circulación en ese punto fue cerrada al paso vehicular.Sobre el camión que participó en el accidente, se dijo que pertenece a la empresa de transporte de personal TPM (Transportes Plus Monterrey) cuyo conductor hacia el recorrido de su ruta para llevar a los trabajadores a una empresa.