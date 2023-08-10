Bárbara Garza, Debbie Garza, Katia Garza y Martha Treviño de Garza Crédito: Miguel Gutiérrez
Bárbara Garza, Debbie Garza, Katia Garza y Martha Treviño de Garza Crédito: Miguel Gutiérrez
Debbie Garza de Saldaña
Debbie Garza de Saldaña
Debbie Garza de Saldaña
Marián Saldaña, Debbie Garza de Saldaña y Regina Saldaña
Regina Saldaña y Marián Saldaña
Karla Garza, Mónica Valero, Debbie Garza de Saldaña, Regina Llaguno y Diana López
Francis, Indira Rodríguez, Araceli Guajardo, Ana Verónica González, Marcela Flores, la festejada, Miriam Segovia y Karina Gutiérrez
Alma Martínez, Caty González, Sandra Rodríguez Gámez, Brenda Luna, Ale Martínez y Laura Treviño
Silvia Jacques, Sofía Bueno, la festejada, Anel Guerra y Claudine Criollos de Elizondo
Claudia Garza de Saldaña, la festejada y Carmiña de Canavati
Claudia Garza de Saldaña y Carmiña de Canavati
Eduardo Saldaña y Eduardo Saldaña Garza
Eduardo Saldaña, Deby Garza de Saldaña y Eduardo Saldaña Garza
Eduardo Saldaña, Debbie Garza de Saldaña y Eduardo Saldaña Garza
Con su esposo Eduardo Saldaña
Eduardo Saldaña, Debbie Garza de Saldaña y Eduardo Saldaña Garza
Eduardo Saldaña, Regina Saldaña Garza, Debbie Garza de Saldaña, Marián Saldaña Garza y Eduardo Saldaña Garza
Indira Rodríguez, Ana Verónica González, Araceli Guajardo, Marcela Flores, Miriam Segovia, Francis y Karina Gutiérrez
María Guadalupe Saldaña, Maricela Mata y Lorena de los Santos
Bárbara Garza, la festejada, Katia Garza y Martha Treviño de Garza
Caty González, Ale Martínez y Laura Treviño
Alma Abraham y Paty Ramírez
Diana López, Carolina Martínez, Brenda Ruiz, la festejada, Carmen Vela, Alicia Constantini, Margarita Elizondo y Karla Esquer
Éricka de Pineda y Mayra de Cavazos
Marcela Villafuerte de De Silva y Yolis Peña de Herrera
Michelle Pozas de López
Claudia Garza de Saldaña
Yolanda Peña, Alicia Constantini, Caro Martínez, Gina Iglesias, Ludy González, Margarita Elizondo y Annette Sánchez
Liliana González, Éricka de Pineda, Mayra de Cavazos, Paola Soto y Cecilia Pérez
Cristina Páez, Carmiña de Canavati, Jéssica Cantú y Mili Grajeda
Marga Saldaña, Malena Saldaña, Claudia Garza de Saldaña, Laura Saldaña y Guadalupe Saldaña
Familiares de la festejada.
Claudine Criollos de Elizondo, Silvia Jacques, Anel Guerra y Sofía Bueno