FICAH lleva cine a toda América Latina

El Festival Internacional Cine de América en Hidalgo , previsto desde el jueves hasta el 26 de septiembre, se realiza anualmente en Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo. Este año, ante la contingencia por COVID-19, los organizadores buscaron maneras más seguras de llegar al público y lograron una alianza con VIX."Desde nuestro inicio uno de nuestros objetivos primarios fue darle gratuidad a los contenidos ofrecidos en el festival. Queríamos democratizar el acceso a un evento de esta naturaleza'', dijo Mariano Bouchot, presidente y director del FICAH, en una entrevista por videollamada desde Pachuca.En su edición presencial, el festival ha reunido un máximo de 10.000 asistentes. Con VIX tienen el potencial de llegar a 6 millones de espectadores de todo México, Centro y Sudamérica."El crecimiento es exponencial, es brutal'', dijo Bouchot. "No hay punto de comparación. Estamos muy contentos con este paso al mundo digital''. VIX es una plataforma de streaming gratuita que no requiere abrir cuentas o dejar datos para usarla, simplemente hacer clic en el contenido deseado. La selección del FICAH estará disponible en un canal especial del festival en el servicio, sin restricciones de horarios."No necesitas dejar un solo dato, no necesitas dejar correo o engancharte con nada'', dijo Bouchot. "Basta con que tengas acceso a internet''.El FICAH, que busca impulsar y promover la producción, finalización y exhibición de obras cinematográficas independientes de todo el continente, presenta 41 cortometrajes, documentales y largometrajes de 17 países que incluyen México, Brasil, Argentina, Irán, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía.Las películas se pueden ver en computadoras, tabletas, celulares o televisores inteligentes.Del programa se destacade la directora mexicana Gabriela Ivette Sandoval, protagonizada por el comediante mexicano Tío Rober en el papel de un guionista treintañero que vive con su mamá. El filme fue recientemente nominado a mejor ópera prima en los premios Ariel del cine mexicano.También están los documentalesde Andrew Nethery, una coproducción de Estados Unidos y España sobre punks en el país vasco, y el argentinode Ernesto Fontan, sobre miles de niños afectados por el accidente de Chernóbil que recibieron atención médica en Cuba.Una película de ficción turca,de Levent Cetin, presenta un pueblo con la tradición de enterrar a los peces, considerados sagrados, en un cementerio especial.El festival entregará por primera vez premios en NFTs (Non Fungible Tokens) y criptomonedas. El ganador de la segunda competencia de guion iberoamericano FICAH recibirá un premio en bitcoins. Los ganadores de las ocho categorías premiadas por el festival, incluyendo continentales y mundiales de ficción y documental, también recibirán premios en NTFs, obras con certificados de valor digital únicos.Los ganadores serán anunciados el 26 de septiembre en la página de FICAH. Bouchot destacó que las criptomonedas y los NFTs pueden ser una alternativa para financiar proyectos cinematográficos entre personas de diferentes países, y adelantó que habrá una charla con especialistas en el área de las criptofinanzas enfocada en cineastas.En el futuro, el FICAH planea continuar con un formato híbrido, entre presencial y digital."No nos vamos a ir ya nunca del mundo digital, ni el público se despega tampoco ya de las plataformas digitales del streaming'', dijo Bouchot. "Y alcanza para las dos, para la forma tradicional que es lo presencial, ver una película en una sala de proyección, y ver una película donde quieras en la plataforma que quieras''.