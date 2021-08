Fluye ágil vacunación millennial en Guadalupe

José Villasáez

Hora de publicación: 11:25 hrs.

El Gobierno federal arrancó hoy en Guadalupe la vacunación antiCovid para personas de 30 a 39 años, que fluye de manera ágil.A diferencia de anteriores vacunaciones con otros rangos de edad, en donde hasta eran de kilómetros, las filas son pequeñas y avanzan de manera rápida.En la Expo Guadalupe, los ciudadanos tardan entre 10 y 20 minutos en recibir su primera dosis."Va muy rápido, no hay casi fila porque no es tampoco tanta la gente y como que están más organizados ", expresó Leticia Ayala, tras recibir la vacuna.En el drive thru del Estadio BBVA el proceso de vacunación también marcha de forma ágil, en los 18 módulos instalados en el estacionamiento.La vacuna que se está aplicando es de la farmacéutica Pfizer.