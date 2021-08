Forman agrupación los colegios

Régulo Cantú

Hora de publicación: 12:24 hrs.

Los colegios de San Pedro se unieron a más instituciones privadas del área metropolitana que buscan el regreso a clases presencial el próximo 30 de agosto.Al igual que el resto, se declararon listos para recibir con todas las medidas de higiene a sus alumnos y es más, se dijeron dispuestos a explorar la vía legal para hacerlo aunque siempre privilegiando el diálogo con los autoridades el estado.Esto fue lo que comentaron algunos directores de colegios durante una rueda de prensa que ofrecieron la mañana del 17 de agosto:"Nos hemos unido con el objeto de hacer una lucha por el regreso presencial. Como colegios e instituciones estamos en pro del regreso a clases de manera presencial, respetando el derecho que tienen todos los niños a una educación presencial en todos los niveles"."El propósito de #colegiosunidos es comunicar que la salud de nuestros alumnos y de nuestra comunidad sigue y seguirá siendo la prioridad para todos nosotros. Y es precisamente por eso que deseamos el regreso a clases de manera presencial, ordenada, segura, gradual y voluntaria. Estamos preparados para atender a nuestros alumnos en modalidad presencial y virtual"."Nos preocupa y nos ocupa, además de la salud física de todos nuestros alumnos y todos los colaboradores en nuestros colegios, la salud emocional de nuestros alumnos, ya que el bienestar de ellos es clave para que se logre un aprendizaje. La UNICEF ha afirmado que la experiencia a nivel internacional demuestra que un cierre prolongado de escuelas, ya tenemos 18 meses, puede afectar negativamente a toda una generación a corto, mediano y largo plazo"."Vamos a explorar todo (para abrir). Nos queda un camino que no hemos investigado (el legal), pero nuestro propósito y meta es abrir, así que por supuesto consideraríamos la vía legal"American Institute of MonterreyAmerican School Foundation of MonterreyCECVAC International SchoolCentro Educativo y de Formación IntegralColegio Cambridge de MonterreyColegio InglésColegio Inglés AmericanoColegio Leonardo Da VinciColegio MirasierraColegio Montessori Sierra Madre A.C.Colegio Necalli Global School of MonterreyColegio NexusComunidad Educativa TonallíEuroamerican School of Monterrey SurEuroamerican School of Monterrey ValleHighlands International School MonterreyHimalaya International School MonterreyInstituto AngliaInstituto Anglo Británico Campus ApodacaInstituto Anglo Británico Campus CumbresInstituto BrillamontInstituto Edinburgh Campus CumbresInstituto Edinburgh San NicolásInstituto MuraltoInstituto NezaldiInstituto San JerónimoInstituto Sima S.C.Instituto WelfareIrish International School MonterreyKilimanjaro International School MonterreyLatin American SchoolLiceo Anglo Francés de MonterreyLiceo de MonterreyLiceo de Monterrey Girls CampusLiceo Los RosalesMadison Campus MonterreyMadison International SchoolPrepa Anáhuac Monterrey Campus San AgustínSan Patricio International School Campus CumbresSan Patricio International School Campus Del PaseoSan Roberto International School San AgustínSan Roberto International School Valle AltoWest Heights International School