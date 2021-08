¿Fracaso?

David Faitelson

No es fácil llamarle "fracaso" a lo que sucedió con la delegación mexicana en las últimas dos semanas en Tokio.



Dentro de ese, aparente, "fracaso", hay esfuerzos muy valerosos, encomiables, realmente apegados, casi, a un sentido "heroico".



Con el simple --o complejo-- hecho de clasificarse a los Juegos Olímpicos, ya hablamos de un atleta privilegiado de grandes condiciones. Ganar una medalla, del color que sea, es toda una hazaña y competir entre los primeros 4, 5 o 6 tiene un mérito notable.



Entiendo que, cuatro preseas de bronce y más del doble de esa cantidad en puestos competitivos, sigue sin alcanzarle a un país de las dimensiones de México. El lugar 84 en la tabla y, el peor de las naciones latinoamericanas que ganaron medallas, no son buenos termómetros.



El deporte en México siempre ha vivido bajo la sombra de su mala administración, sin un sistema deportivo que le otorgue una estructura sólida y afectado por los vicios que afrontan la mayor parte de las instituciones en el país, empezando y terminando por un temible y contundente hecho: la corrupción.



Y a ello, podemos agregar otros grandes y variados defectos: un deporte anquilosado, de cacicazgos, amiguismos, lucha de intereses y una batalla política. Pero, en estos tiempos que vive México, debe quedar bien en claro que nunca se ha tratado de un asunto de partidos o de colores. Sean priistas, panistas o morenistas, el deporte se ha manejado de la misma forma.



Los grandes resultados que se han obtenido a lo largo de la historia, tanto en Juegos Olímpicos como en escenarios internacionales, corresponden, la mayor parte de las veces, a esfuerzos individuales de nuestros deportistas o a federaciones que han logrado trabajar con cierto orden y prestancia.



En algunos tiempos, fue la caminata y el boxeo. En otros, los clavados, el tae kwon do y el tiro con arco. Y, sin embargo, se trata de ciclos, de momentos, la mayoría de ellos transitorios y no de una consecuencia directa de un sistema deportivo con una fortaleza basada en su estructura e infraestructura.



Y si nos refugiamos en el ambiguo tema de que el deporte es una consecuencia del dinero y que solo los países ricos están al frente de la tabla de medallas, encontremos que, por alguna u otra razón, esa lógica no se impone en el deporte de México, para el ciclo olímpico de Tokio, el gobierno mexicano destino más de 240 millones de pesos en recursos y becas a deportistas de alto rendimiento, ello significó casi 100 millones más de lo que se otorgó para el ciclo olímpico de Rio de Janeiro.



A pesar de ello, hay un retroceso en los resultados. Habrá que apuntar que dentro de los recortes presupuestales se contó con la desaparición de la Fodepar, un fideicomiso que le daba apoyos --algunos de ellos vitalicios-- a medallistas y atletas de alto rendimiento.



Hace 29 años, frente a la necesidad del gobierno salinista y de la bandera neoliberalista de dar a conocer México ante el mundo a través del deporte, se creo a la Comisión Nacional del Deporte. Se designó en ella un hombre de la inteligencia y la capacidad de Raúl González y se invirtió sin precedente alguno en la delegación que se preparaba para los Juegos de Barcelona 1992. Los resultados, fueron, más o menos los mismos.



Quedamos, entonces, que no es un tema exclusivo al dinero, que tampoco es un asunto de color o afiliación política y que, de ninguna manera, se trata de falta de talento o de calidad de los atletas.



Entonces... ¿Qué nos queda? Nos queda la administración del deporte, las federaciones, sus vicios, la forma en que histórica --o ancestralmente-- se ha conducido, el eterno lío entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte y el indudable hecho de que el deporte --ni el de élite o llamado de alto rendimiento ni el deporte utilizado como una vía de bienestar y salud-- ha sido prioridad para los gobiernos.



Creo, sinceramente, que el deporte mexicano estaría mucho mejor si se aleja lo más posible del gobierno y de sus gobernantes. Hay que privatizar el deporte de alto rendimiento, como lo hace el futbol o algunos deportes profesionales. Llevarlo al nivel de lo que, finalmente, es, un gran negocio televisivo de cada cuatro años y con un intervalo --las llamadas olimpiadas-- donde también se le puede dar un seguimiento y puede ser atractivo.



Hay que lograr que nombres de empresarios como el de Carlos Bremer, Carlos Slim, Arturo Elías Ayub, Amaury Vergara, Jesús Martínez, Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y José Antonio Fernández Carbajal, entre otros, se involucren y se hagan cargo del deporte de alto rendimiento.



El deporte popular, masivo, puede seguir a cargo de la Secretaría de Educación Publica y de la Conade. El de élite, en manos de la iniciativa privada.



El deporte mexicano es un fiel reflejo de lo que sucede y hasta de lo que no sucede en el país. En medio de ello, los "pobres" atletas, esos que se preparan, sufren y luchan por salir adelante a pesar de todos los obstáculos.





