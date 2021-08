¿Fue Epstein el causante del divorcio de Bill Gates?

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:45 hrs.

En 2019, Bill Gates negó haber tenido "cualquier relación de negocio o amistad" con Jeffrey Epstein , un financiero multimillonario que se suicidó dentro de su celda en la prisión en agosto mientras esperaba su juicio por cargos de conspiración federal y tráfico sexual.El acercamiento que tuvo Bill Gates con Jeffrey Epstein causó problemas con su esposa Melinda Gates.A principios de este año, cuando se dio a conocer la noticia de su divorcio de su ahora exesposa Melinda French Gates, algunas fuentes cercanas a la pareja comentaron al medio People que su conexión con Epstein fue una "mala experiencia" para la pareja.En el programa de CNN Anderson Cooper 360 este miércoles, Gates habló sobre se vínculos pasados con Epstein:"Fue un grave error pasar tiempo con él y darle credibilidad al estar ahí. Hubo muchas otras personas en la misma situación, pero cometí un error." dijo."Cené varias veces con él con la esperanza de lo que había dicho sobre destinar millones de dólares a la filantropía para la salud mundial a través de sus contactos pudiera concretarse. Cuando vi que esto no iba a ser real, terminó la relación," agregó Gates.El periódico The New York Times reportó en 2019 que Gates conoció originalmente a Epstein después de que éste ya había estado en prisión por solicitud de prostitución con una menor de edad y ya estaba registrado como agresor sexual.A pesar de que en ese momento Bill Gates dijo al Wall Street Journal que no había tenido "ninguna relación de negocios o de amistad" con Epstein, el Times reportó que desde 2011 los dos hombres se habían encontrado en varias ocasiones y hablaron de la propuesta de Epstein de recaudar fondos para la F undación Bill y Melinda Gates que nunca se concretó.Una fuente reveló a People previamente que cualquier asunto relacionado con Epstein era "un gran trauma" para Melinda Gates."Ella estaba totalmente en contra de lo que consideraba negocios turbios y de otros asuntos de negocio que él quería tratar," dijo la fuente.El divorcio de Gates y Melinda French Gates se concretó a principios de esta semana.