Gana Wall Street en sesión, pero cae en la semana

02 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 15:06 hrs.

Wall Street cerró con ganancias este viernes impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas, pero los inversores prestaron atenención al aumento de contagios de Covid-19 en el mundo y a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal (Fed).El Dow Jones subió 0.64 por ciento, a 35 mil 118 unidades, el S&P ganó 0.81 por ciento, a 4 mil 441 puntos, y el Nasdaq, de gran tecnología, aumentó 1.19 por ciento, a 14 mil 714 enteros.Sin embargo, el balance semanal fue negativo. El industrial perdió 1.12 por ciento, su mayor caída desde mediados de junio, el selectivo 0.59 por ciento y el tecnológico 0.73 por ciento.Todos los grupos principales del S&P 500 avanzaron en la sesión, mientras que el índice NYSE FANG + de gigantes como Apple Inc. y Facebook Inc. detuvo una caída de cinco días.Las acciones recortaron su caída de la semana después de ser sacudidas por la especulación de que la recuperación podría perder impulso justo cuando los bancos centrales se preparan para reducir las medidas de apoyo.El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que está dispuesto a ajustar su opinión de que la Fed debería comenzar a reducir su programa de compra de activos más temprano que tarde si la variante Delta persiste y perjudica el progreso económico.Si bien aumentan los riesgos para la economía mundial, los administradores de dinero en busca de rentabilidad se aferran a las acciones.Los datos de los fondos de acciones estadounidenses recopilados antes de que la Fed indicara que podría comenzar a reducirse este año mostraron que los inversores tienen confianza en el apoyo de las políticas para comprar la caída, según los estrategas de Bank of America Corp."Si bien es comprensible que los inversores se hayan preocupado por los posibles planes de reducción gradual de la Reserva Federal, en el contexto de los casos persistentes de Covid-19, creemos que es poco probable que la Fed anuncie planes de reducción hasta que el recuento de casos vuelva a los niveles de principios del verano", dijo Rod von Lipsey, director general de UBS Private Wealth Management.Los operadores están esperando ansiosamente el simposio de Jackson Hole del 26 al 28 de agosto, que puede ofrecer pistas sobre el cronograma del banco central para reducir el estímulo. El tema del evento de este año es "Política macroeconómica en una economía desigual".