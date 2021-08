Giran orden de captura contra ex Secretario de Yunes

Hora de publicación: 21:17 hrs.

Rogelio Franco Castán, ex Secretario de Gobierno en mandato de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), quien fue detenido desde marzo pasado, recibió recibió este jueves otra orden de aprehensión por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración y procuración de justicia en Veracruz.En medio de una investigación por ultrajes a la autoridad desde el 13 de marzo, fecha en que fue detenido, ahora a Franco Castán, quien fue candidateado por el PRD a una diputación federal plurinominal, un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por estos nuevos delitos.Gregorio Esteban Noriega Velasco, juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, fue quien ordenó la medida en la audiencia realizada durante la madrugada del miércoles.Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD, acusó al Gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) de inventar estos nuevos delitos para que el perredista no pueda defenderse en libertad de los ultrajes a la autoridad.Cadena recordó que un juez federal promovió un amparo y ordenó reponer la audiencia del 20 de marzo en la que Castán recibió prisión preventiva, pero ésta no se ha realizado, y ante la posibilidad de que no le ratifiquen la medida, las autoridades morenistas decidieron ahora abrirle este frente jurídico."Debido a que ultrajes a la autoridad no es un delito grave, la audiencia de reposición no se ha llevado a cabo, la resolución del amparo no ha causado estado, dicha audiencia abriría la posibilidad de que Rogelio Franco no tuviera que enfrentar el juicio desde prisión, pero para evitar su inminente liberación le fue imputada una nueva orden de la FGE", acusó.Asimismo, la dirigencia nacional del PRD acusó que la FGE inventó los delitos para favorecer a funcionarios del ex Gobernador priista Javier Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Norte."De manera insólita la nueva acusación del Gobernador Cuitláhuac en contra de Rogelio Franco, en los hechos defiende al ex Gobernador Duarte e intenta regresarle a éste los bienes incautados que fueron resultado de la corrupción durante ese gobierno", reprochó en un comunicado."(El juez) grotescamente se pronunció sobre una presunta comisión de los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración y procuración de justicia, todos estos supuestos delitos cometidos en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, quien fue Secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte.".En respuesta, el actual Mandatario morenista, Cuitláhuac García, consideró que la FGE está actuando apegada a derecho y sin influyentismos por tratarse de un caso contra un político de Oposición."En el caso de Rogelio 'N' algunos creen que el influyentismo que se ejerció en Administraciones pasadas pueden volver a ejercerlo ahora, aquí no hay influyentes, deben ser tratados igual que cualquier ciudadano", dijo en conferencia.Desde el pasado miércoles, el ex Gobernador panista Yunes Linares emitió en sus redes sociales una crítica contra Cuitláhuac García por asegurar que está reprimiendo a ex funcionarios de su gestión panista."No dedicaré mi tiempo a responderle a Cuitláhuac García Jiménez, tengo cosas mucho más importantes que hacer, sin embargo, por lealtad y cariño a los veracruzanos publico este video para que nuevamente recuerden lo que recuperé antes y durante mi periodo como Gobernador y que hoy forma parte del patrimonio de los veracruzanos; si Cuitláhuac se lo quiere devolver a los ladrones es tema de él, no mío", expuso."Ponte a trabajar Cuitláhuac, ya casi van tres años de tu gobierno y sólo te ocupas del pasado, piensa en el presente y en el futuro de Veracruz".Franco Castán fue acusado de ultrajes a la autoridad en marzo pasado, en el Municipio de Tuxpan, cuando se resistió a su arresto por policías estatales, que primero lo quisieron aprehender por el delito de violencia doméstica, ante lo cual presentó amparo.El perredista es acusado por su ex esposa Guillermina Alvarado de agredirla físicamente, cuestión que dos de sus hijas han negado en conferencias de perredistas.