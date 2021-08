Goles de Gignac tendrán que esperar

02 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

André-pierre Gignac se perderá al menos tres partidos más de los tres que lleva ausente y su promesa de gol tardará en cumplirse.El 26 de febrero, cuando firmó un nuevo contrato con Tigres, el delantero francés renovó su compromiso de meter más goles, pero no lo ha podido cumplir."Renuevo mi compromiso con ustedes para ganar más títulos, meter más goles y trabajar aún más duro para portar con orgullo este escudo que tanto quiero y llevar el nombre Tigres y la afición a lo más alto. Vamos mis Tigres", expresó Gignac aquella vez.Desde entonces, el delantero de 35 años ha jugado con los felinos 10 de 16 partidos posibles con sólo dos goles anotados en 900 minutos disputados, ambos de penal contra Puebla y Rayados.Después de firmar su peor torneo con los felinos desde que llegó en el Apertura 2015 con apenas tres anotaciones, la esperanza se renovó con la llegada de Miguel Herrera como técnico, quien prometió en redes sociales: "Este equipo va a ir para adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Gignac, un chingo de goles".Pero "El Piojo" no ha podido contar con el francés un sólo minuto, primero porque estuvo con Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde marcó 4 goles en 3 partidos, y ahora por una lesión que ya le hizo perderse tres partidos, dos de Liga y uno de Leagues Cup, más los tres que se agregaron ayer."¡Con mucho ánimo saldré de esta! ¡El reto es estar listo la semana contra León! Una pequeñita fractura no me vencerá", manifestó ayer Gignac ayer en sus redes.Por su parte el Club Tigres informó: "Después de una evaluación a nuestro jugador @10APG se encontró una pequeña avulsión en el peroné derecho. Su pronóstico de recuperación va de dos a tres semanas".De esta forma, "El Piojo" no contará con Gignac para los duelos contra Querétaro, Mazatlán y Atlas, por lo que su debut en la Era Herrera sería hasta la Jornada 8 en casa contra el León o bien en la Fecha 9 de visita a Rayados en el Clásico Regio.en 10 partidos disputados con Tigres lleva Gignac desde que renovó contrato.En los últimos días, los Tigres perdieron a dos representantes en el All-Star Game entre Liga MX y MLS al no poder contar con Guido Pizarro y André-pierre Gignac por lesión. El único representante felino que quedó es Nahuel Guzmán.