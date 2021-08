Golpean a Alcaldías denuncias laborales

Ángel Charles

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los municipios de Nuevo León enfrentan "una bomba de tiempo" millonaria por demandas laborales de burócratas y policías.Un estudio del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) y la Tesorería estatal, del que EL NORTE tiene una copia, advierte que, en conjunto, los Ayuntamientos del Estado acumulan 2 mil 606 litigios por despidos laborales, que le costarían al erario al menos 330 millones de pesos.Del total de litigios, detallaron, 2 mil 122 corresponden a burócratas que fueron despedidos de sus puestos, y los 484 restantes son de policías que fueron cesados por falta de confianza, la mayoría de los juicios presentados entre el 2015 y el 2020.Entre los Municipios con adeudos mayores por juicios de burócratas están Monterrey, Allende, San Nicolás, Guadalupe, Juárez y Pesquería.Mientras que, en el caso de policías, los que más tienen demandas son Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe, Apodaca y San Pedro.En el caso de los juicios presentados por burócratas, señalan, se dan porque no hay presupuesto y se les niega indemnización y, en el de los policías, éstos ganan litigios porque son despedidos por falta de confianza, pero al no ser públicos los resultados de los exámenes se considera como cese injustificado.Además, otro problema es que los municipios no contemplan en sus presupuestos anuales una reserva para el pago de indemnizaciones o laudos.Ésta es la primera ocasión en que se presenta un estudio de esta naturaleza en la entidad, por lo que no hay una referencia sobre si van en aumento, pero los investigadores advirtieron que la cantidad de juicios son una bomba de tiempo para los Municipios."Los pasivos laborales de largo plazo representan un problema financiero y social más complejo para el sector público", señalan en el informe."Es necesario que los legisladores le den la importancia que merecen, ya que la realidad es que son una bomba de tiempo para las finanzas".De la cantidad total de litigios, informaron, mil 073 son demandas que están en trámite, 966 más son laudos, es decir, que causaron sentencia o llegaron a un convenio de pago, y hay 567 juicios más cuyo estatus no se conoce.Del monto cuantificado que deberán pagar los municipios por estos juicios, 193.4 millones de pesos corresponde a los juicios interpuestos por los burócratas y 136.6 millones de pesos son por las demandas de uniformados.