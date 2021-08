Golpean a jóvenes carga viral y falta de vacuna

04 min 00 seg

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La exposición a fuertes cargas virales y no estar vacunados contra el Covid-19 son factores que están afectando a los jóvenes durante la tercera ola de la pandemia.Amalia Becerra, infectóloga y subdirectora del Hospital Metropolitano, explicó que en las dos primeras olas era poco común la muerte de pacientes jóvenes, pero ahora fallecen -incluso sin comorbilidades- por complicaciones del virus, alta carga viral o por ser portadores de la variante Delta.Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, en la tercera ola, que inició el 29 de junio, han muerto 25 menores de 29 años, de los que 13 no tenían enfermedad previa o comorbilidad."Los jóvenes están llegando a los hospitales", señaló Becerra, "una, porque son el grupo más vulnerable que no está vacunado, y segundo, se están exponiendo a cargas virales muy altas porque están saliendo a lugares donde conviven sin llevar a cabo las barreras de protección."...Las personas jóvenes que estuvieron en el hospital y que fallecieron habitualmente son personas que estuvieron muchos días hospitalizadas".En las dos primeras olas, los grupos de edad más vulnerables eran mayores de 60 años, pero ahora las personas que fallecen tiene un promedio de 55 años, y pacientes de menos de 45 años ocupan el 80 por ciento de las camas Covid.Becerra aclaró que la variante Delta del virus no es más letal, pero sí es más contagiosa."La vacunación eso hizo el impacto y está haciendo el cambio en las edad de mortalidad", agregó, "una persona vacunada, aunque la vacuna no haya sido preparada para la variante Delta, se va a defender mucho mejor".La Secretaría de Salud prevé que la variante Delta se convierta en la dominante en la entidad.